Шойгу и его клан выводят деньги из РФ: росСМИ узнали о новом конфликте "башен Кремля"

Экс-министр оборони России Сергей Шойгу и люди из его окружения начали избавляться от активов и выводить деньги за рубеж. Подконтрольная Шойгу строительная компания "Самолет" заморозила ряд строительных проектов.

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Об этом заявил беларусский и российский пропагандист Алексей Дзермант в Telegram-канале "Незыгарь". Это может быть последствием того, что экс-заместителя обороны Руслана Цаликова не назначили сенатором от Республики Тыва, выходцем из которой является сам Шойгу.

"Его сыновья вместе с представителями "Красной площади" начали вывод активов и СК "Самолет". Подконтрольные семье Шойгу и Цаликова компании, находящиеся в периметре "Самолета", начали остановку и заморозку новых строек под брендом "Самолет" и прекратили финансирование новых проектов", – говорится в сообщении.

Это связано с дефицитом оборотных средств в "Самолете", на фоне чего выросли долги перед подрядчиками и субподрядчиками. Федеральная налоговая служба заблокировала множественные платежи для обналичивания денежных средств у компаний, работающих в периметре "Самолета".

На этом фоне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которого также связывают со строительной группой, начал выводить деньги в Таджикистан и Китай под видом авансов и оплаты строительной техники через собственный банк.

"Крах клана Шойгу запустил множественные процессы в строительном бизнесе Подмосковья. Сыновья Цаликова располагают паспортами Кипра и готовят распродажу бизнес активов на 2025 год. Сам Руслан Цаликов находится в Москве и ему неофициально запрещено покидать ее пределы", – пишет пропагандист.

Как уже писал OBOZ.UA, ранее в этом году стало известно о репрессиях в отношении людей из окружения Сергея Шойгу: задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова и допросе Руслана Цаликова. Давление на них связано с коррупцией в российском Минобороны. А в сентябре был заключен под стражу бывший сотрудник управления перспективных исследований минобороны Андрей Чекмазов, а также помещен под домашний арест его заместитель Дмитрий Фомин.

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