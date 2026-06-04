Сотни тысяч рабочих мест окажутся под угрозой увольнения: в Еврокомиссии рассказали, кто попадет в список

Еврокомиссия предупреждает, что из-за высоких цен на энергоносители и "зеленый" переход в 2026 году под угрозой могут оказаться до 560 тысяч рабочих мест в Европейском Союзе (ЕС), а наиболее рисковыми являются промышленные и энергоемкие отрасли. В то же время в Европе прогнозируют рост безработицы до 6% и усиление давления на промышленность из-за конкуренции и структурных изменений.

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Об этом пишет Politico. По оценкам Еврокомиссии, уже в 2026 году давление высоких цен на энергоносители может поставить под угрозу до 560 тысяч рабочих мест в странах ЕС. Самыми уязвимыми секторами называют:

строительство;

металлургию;

химическую промышленность;

транспорт и логистику.

Именно эти отрасли больше всего зависят от энергоемкого производства, а значит наиболее чувствительны к колебаниям стоимости газа, электроэнергии и нефтепродуктов. На фоне более слабой экономической активности Еврокомиссия пересмотрела макроэкономические ожидания.

Если раньше прогнозировалось, что уровень безработицы в ЕС составит – 5,9% в 2026 году и 5,8% в 2027 году, то новые оценки повышены до 6% в 2026-2027 годах. Хотя разница кажется незначительной, в масштабах экономики ЕС это означает сотни тысяч дополнительно незанятых людей и усиление давления на социальные системы.

Отдельно Еврокомиссия обращает внимание на ухудшение состояния государственных финансов стран ЕС. Ожидается, что общий бюджетный баланс 27 стран ухудшится:

-3,1% ВВП в 2025 году;

до -3,5% в 2026 году;

-3,6% в 2027 году.

Отдельный блок рисков касается европейской автомобильной отрасли, которая переживает самую масштабную трансформацию за десятилетие. По оценкам Еврокомиссии, около 600 тысяч рабочих мест могут оказаться под угрозой из-за перехода от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям и усиления конкуренции со стороны Китая. Дополнительно риски фиксируются в смежных сегментах:

производство аккумуляторов – около 85 тыс. рабочих мест;

солнечная энергетика – примерно 59 тыс. работников;

металлургия (из-за декарбонизации) – еще 4,5 тыс. рабочих мест.

Несмотря на риски сокращения рабочих мест, ЕС одновременно сталкивается с противоположной проблемой – нехваткой квалифицированных работников. По данным Еврокомиссии в 2023 году 68% средних компаний сообщили о дефиците навыков. В частности, в 2024 году уже 77% предприятий заявили, что это препятствует инвестициям

В ответ на эти вызовы Еврокомиссия планирует усилить политику в сфере образования и рынка труда. Новые рекомендации ЕС сосредоточены на:

профессиональном образовании и обучении;

переквалификации работников;

развитии STEM-образования (наука, технологии, инженерия, математика);

повышении квалификации взрослого населения.

Также акцент делается на повышении мобильности рабочей силы и улучшении качества рабочих мест в странах ЕС. Еврокомиссия также обращает внимание на более глубокие структурные проблемы:

часть работников мигрантов имеет квалификацию выше, чем их должности;

каждый пятый работник занят в низкопроизводительных секторах;

каждый двенадцатый рискует оказаться за чертой бедности, даже имея работу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последний год работу потеряли 17% украинских айтишников, то есть почти каждый шестой работник отрасли, причем под сокращение все чаще попадают Senior- и Lead-специалисты. Лишь 5% уволенных связывают потерю работы с искусственным интеллектом, тогда как основной причиной остается оптимизация расходов.

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