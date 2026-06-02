Каждый шестой айтишник в Украине потерял работу за год: почему специалистов сокращают и при чем тут ИИ

За последний год работу потеряли 17% украинских айтишников, то есть почти каждый шестой работник отрасли, причем под сокращение все чаще попадают Senior- и Lead-специалисты. Лишь 5% уволенных связывают потерю работы с искусственным интеллектом, тогда как основными причинами остаются оптимизация расходов, финансовые трудности компаний и завершение проектов.

Об этом говорится в исследовании DOU. Согласно данным, уровень увольнений в отрасли остается высоким, хотя и несколько снизился по сравнению с предыдущим годом. Если раньше о потере работы сообщали 19% специалистов, то сейчас этот показатель составляет 17%.

Впрочем, даже такая динамика свидетельствует, что рынок труда в IT еще не вернулся к временам активного роста, когда компании буквально боролись за каждого квалифицированного специалиста. Интересно, что за рубежом ситуация оказалась даже сложнее. Там сокращения коснулись 20% работников IT-сферы, тогда как в Украине этот показатель был несколько ниже.

Одним из самых неожиданных выводов исследования стало то, что увольнения все чаще затрагивают опытных работников. Наибольшую долю среди сокращенных составляют Senior-специалисты. За рубежом их доля среди уволенных достигла 53%, а в Украине – 43%.

Кроме того, заметно возросло количество сокращений среди Lead-специалистов и руководителей команд. Если годом ранее их было около 9%, то сейчас показатель поднялся до 15%. Зато доля Middle-специалистов среди уволенных постепенно уменьшается. Эксперты объясняют это тем, что при оптимизации расходов компании все чаще пересматривают дорогие управленческие позиции и высокие зарплаты опытных работников.

Кого сокращали чаще всего

Сокращения коснулись практически всех направлений IT-рынка. Чаще всего работу теряли:

Software Engineer;

QA и AQA инженеры;

менеджеры проектов;

маркетологи;

SEO-специалисты;

дизайнеры продуктов и интерфейсов.

Особенно много увольнений фиксировалось в продуктовых компаниях, хотя сокращения происходили также в сервисном бизнесе и аутстаффинговых компаниях. Наиболее уязвимыми оказались компании среднего размера – от 50 до 200 сотрудников. Именно там чаще всего проводились масштабные пересмотры штатов.

Почему компании увольняют работников

Несмотря на активное обсуждение влияния искусственного интеллекта на рынок труда, главные причины сокращений остаются традиционными. Чаще всего работодатели называли:

оптимизацию бизнеса – 38%;

сложную финансовую ситуацию компании – 32%;

завершение или замораживание проектов;

сокращение бюджетов заказчиков;

изменение бизнес-приоритетов.

Для технических специалистов особенно распространенной причиной стало завершение проектов или отсутствие новых контрактов. Нетехнические работники чаще сталкивались с общей оптимизацией структуры компаний.

Последние два года рынок активно обсуждает, как развитие AI повлияет на занятость в технологической сфере. Однако результаты исследования свидетельствуют, что пока масштабного вытеснения людей искусственным интеллектом не происходит.

Лишь 5% опрошенных заявили, что потеряли работу из-за того, что их функции были автоматизированы или переданы AI-системам. В 95% случаев причины увольнений были связаны не с искусственным интеллектом, а с экономическими проблемами бизнеса, сокращением расходов и изменением рыночной конъюнктуры.

В то же время эксперты отмечают, что влияние AI постепенно растет. Компании все активнее внедряют инструменты автоматизации, что может изменить структуру спроса на отдельные профессии в будущем.

Для многих айтишников сокращение стало настоящим шоком. Согласно опросу, 44% специалистов заявили, что совсем не ожидали потери работы. В Украине этот показатель даже вырос – с 38% до 45% за год. Лишь 41% сотрудников получили предупреждение об увольнении за несколько дней или недель до официального сокращения.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, большинство компаний все же выполняют свои финансовые обязательства перед работниками. Около двух третей уволенных получили полный расчет с зарплатой, компенсацией отпусков и другими выплатами.

Однако дополнительную поддержку оказывали далеко не все работодатели. 66% уволенных айтишников сообщили, что после сокращения не получили никакой помощи от компании, только:

12% получили дополнительные выплаты;

9% получили компенсацию в размере нескольких окладов;

9% получили помощь с поиском новой работы.

В то же время показатель пребывания специалистов на так называемом бенче – когда работник остается в компании без активного проекта – продолжает снижаться. Сейчас таких специалистов менее 2% от общего количества работников отрасли. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял около 4%.

