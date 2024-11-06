Сокращают смены и нанимают тиктокеров: из-за дефицита кадров украинцев "заманивают" на работу в рестораны

Нехватка кадров – главная проблема рестораторов в Украине из-за мобилизации и миграции населения. Особенно сложно найти работников линейного персонала, таких как повара и официанты. Руководителям приходится привлекать для продвижения тиктокеров, а на кухню нанимать иностранных работников.

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Об этом рассказал совладелец и CEO украинской компании по автоматизации заведений Poster Родион Ерошек в комментарии СМИ. Поиск и содержание квалифицированных работников ставит перед владельцами заведений новые вызовы, заставляя их искать креативные решения и способы мотивации сотрудников.

Количество вакансий в ресторанной сфере значительно выросло по сравнению с довоенным временем. По данным платформы для поиска работы, в сентябре 2024 года количество вакансий для поваров выросло на 39%, для официантов – на 40%, а для барменов – на 116% по сравнению с февралем 2022 года. Ресторанная конференция Salt 2024 также подтвердила, что спрос на специалистов других профессий, в частности, пекарей и кондитеров, вырос на 44%. В результате конкуренция за кадры в этом секторе усилилась, и рестораторы активно внедряют новые подходы к содержанию и привлечению персонала.

Для многих ресторанов стало очевидно, что необходимо повышать заработную плату. Средняя зарплата для линейного персонала выросла с 13 000–14 000 грн. в начале 2022 года до 20 000 грн. в сентябре 2024-го. По словам совладельца сети ресторанов Михаила Бейлина, заработные платы в заведениях его сети выросли на 40-45% за последние 2,5 года. Кроме повышения оплаты труда, заведения стали сокращать рабочие смены до 4-6 часов. Это позволяет привлечь работников, которые ищут частичную занятость, в частности, студентов или лиц старшего возраста, которые не могут работать полный день.

Современные рестораны активно используют социальные сети для привлечения молодых кадров, особенно TikTok и Instagram, где они рассказывают о работе в заведении и преимуществах трудоустройства. К примеру, одна из сетей ведет TikTok-аккаунт о жизни компании, который привлекает тысячи потенциальных работников. В одной из ресторанов также запустили чат-бот в Telegram для быстрого отклика на вакансии, что помогает снять барьеры при поиске работы.

Другие заведения, такие как VarFamily, делают акцент на реферальных программах, по которым работники получают денежный бонус за привлечение новых сотрудников. Чтобы охватить аудиторию постарше, некоторые рестораны возвращаются к размещению распечатанных объявлений о вакансиях в жилых районах. Это помогает найти персонал среди тех, кто не пользуется активными цифровыми платформами для поиска работы.

Рестораны также начинают завлекать иностранных работников для покрытия потребностей в персонале. К примеру, одна из сетей ресторанов уже успешно трудоустраивает индийских поваров, что позволяет быстрее заполнить вакансии и снизить затраты на поиск персонала. Такие инициативы как создание агентств для привлечения иностранцев становятся новой тенденцией в ресторанной сфере Украины, особенно для поваров и обслуживающего персонала.

Для многих ресторанов важным аспектом явилось формирование положительного имиджа как работодателя. Этот процесс включает в себя обучение, поддержку и построение доверительных отношений с персоналом. Основатель нескольких заведений Дмитрий Подопригора отмечает, что именно искренность и человечность являются ключевыми принципами работы в сфере гостеприимства. Сильный бренд работодателя помогает снижать текучесть кадров и повышать вовлеченность работников, что особенно важно в современных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайший год, согласно ожиданиям бизнеса, ситуация на рынке труда Украины будет оставаться сложной. В частности, предприятия планируют увольнять больше сотрудников, чем нанимать. Особо заметной эта тенденция может оказаться в строительстве и добывающей промышленности.

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