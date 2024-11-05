Увольнений буде больше, чем новых вакансий: бизнес в Украине готовится менять количество работников

В ближайший год, согласно ожиданиям бизнеса, ситуация на рынке труда Украины будет оставаться сложной. В частности, предприятия планируют увольнять больше сотрудников, чем нанимать. Особенно заметной эта тенденция может оказаться в строительстве и добывающей промышленности.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ). "Сохраняются ожидания респондентов относительно уменьшения количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – "минус" 10,9% (во втором квартале 2024 года было "минус" 10,7%)", – говорится в отчете Нацбанка.

В частности, среди предприятий планируют сохранить текущее количество сотрудников 64,5%. Нанимать новых работников готовы 12,3%, а проводить увольнения – 23,2%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В НБУ отметили, что негативные ожидания зафиксированы у респондентов всех видов экономической деятельности. А наиболее пессимистичными в своих оценках стали респонденты из сфер:

строительства (баланс ответов – "минус" 20%);

добывающей промышленности ("минус" 19%).

При этом наименее оптимистично касательно найма новых сотрудников настроен средний бизнес: увольнять людей готовы 24,9% опрошенных, нанимать – 7,4%. Лучше всего ситуацию оценивают крупные предприятия, где нанимать сотрудников планируют 17,7% респондентов, а увольнять – 20,7%.

В то же время работодатели ожидают увеличения объемов производства товаров и услуг. Правда, такая тенденция наблюдается только в половине видов экономической деятельности, в частности на предприятиях:

энерго- и водоснабжения;

сельского хозяйства;

транспорта и связи;

перерабатывающей промышленности.

По регионам роста ожидают предприятия 10 областей. Больше всего – в Волынской области.

Кому легче всего найти работу в Украине

Из-за мобилизации в Украине возник дефицит мужчин на рынке труда, что открывает новые возможности для женщин и пенсионеров в рабочих профессиях. Как рассказала HR-экспертка Татьяна Пашкина, уже фиксируется ощутимый дефицит рабочих кадров во многих сферах. В частности, работодатели активно ищут представителей таких профессий:

монтажники окон;

сантехники;

электрики;

мастера по ремонту жилых помещений.

Кроме того, дефицит сотрудников наблюдается в транспортной сфере. В частности нужны водители автобусов и троллейбусов. Регулятор даже внес предложения об изменении возрастных ограничений для обучения на водителя общественного транспорта, чтобы позволить трудоустраивать молодых людей с 18 лет.

Эксперт также отметила, что Государственная служба занятости уже активно предлагает женщинам овладевать рабочими профессиями. Среди примеров овладения женщинами новых профессий кейс, когда женщина взяла на себя обязанности кузнеца после того, как ее мужа мобилизовали.

Помимо женщин на рынке труда начинают появляться новые возможности для пенсионеров. В частности, пенсионеры привлекаются к выполнению физической и технической работы, где есть дефицит кадров из-за мобилизации. Также стало больше работы для молодых людей до 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, к 2030 году в Украине будет не хватать от 5 до 10 миллионов работников, но увеличить трудовые ресурсы можно за счет собственного потенциала страны. Для этого важно расширить участие женщин, ветеранов и других малововлеченных групп населения в экономике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!