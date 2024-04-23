Собственники не стали удерживать прежние цены: в Киеве резко переписали стоимость квартир

Стоимость квартир на вторичном рынке Киева резко выросла. За последние 6 месяцев цена квадратного метра увеличилась более чем на 6 000 грн – со средних 53 049 до 59 200 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

за месяц цены выросли на 513 грн;

за год – более чем на 9 000 грн.

Сколько стоит "квадрат"

В целом, отмечается, по районам столицы стоимость квартир колеблется от средних 43 832 до 89 195 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 45 363 грн – целую квартиру в самом дешевом районе.

Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе – 43 832 грн. А также:

Святошинском – 52 789 грн;

Дарницком – 55 239 грн;

Подольском – 55 661 грн;

Оболонском – 57 331 грн;

Голосеевском – 58 460 грн;

Днепровском – 59 182 грн;

Соломенском – 61 587 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 89 195 грн. А кроме того, в Шевченковском – 74 535 грн.

Цена "квадрата" в 1-комнатных квартирах

Для 1-комнатных квартир же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 45 000 грн. По такой цене формируется 7,6% объявлений о продаже.

Также часто можно встретить цену 48 000 грн – 7,2%. А кроме того:

51 000 грн – 6,8%;

54 000, 57 000 грн – 6,4%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 9 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

Для покупки 1-комнатной квартиры в Киеве деньги нужно собирать 17 лет

В то же время, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве варьируется от 9 223 до 25 367 грн. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе столицы. Самые высокие – в Печерском. При этом если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату "среднего" жилья, на свою квартиру в Киеве накопить удастся за 17 лет (за основу исследования брали объявления с ценами до 30 000 грн).

Это соответствует уровню Харькова и является одним из самых высоких показателей по всей Украине. Больше, по данным аналитиков, только в таких городах:

Одесса, Сумы, Черновцы – 20 лет;

Тернополь, Херсон – 18 лет.

Меньше всего собирать на квартиру придется в Запорожье. Там на это уйдет "лишь" 9 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, стоимость аренды квартир в Киеве резко подешевела. За последние 6 месяцев она снизилась более чем на 2 600 грн – до средних 15 000 грн. За месяц же удешевление составило почти 1 000 грн.

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