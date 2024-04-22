Собственники отказались удерживать цены: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир

В Киеве резко подешевела стоимость аренды квартир. За последние 6 месяцев она снизилась более чем на 2 600 грн – до средних 15 000 грн. За месяц же удешевление составило почти 1 000 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, в целом по районам столицы аренда квартир стоит от средних 13 000 до 27 950 грн. Таким образом, разница между самым дорогим и дешевым составляет 14 950 грн – т.е., целую квартиру в самом дешевом районе.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском и Святошинском районах – в среднем 13 000 грн. А также:

Голосеевском – 13 500 грн;

Днепровском, Оболонском – 14 000 грн;

Соломенском – 15 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Подольском – 16 375 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 27 950 грн. А также Печерском – 25 881 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 13 800 грн – 11,4% объявлений. Также часто встречаются цены:

12 000 грн – 9,7%;

7 800, 9 000 грн – 6,9%.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, за последнее время стоимость аренды 1-комнатных квартир изменилась по всей Украине. Переписали же цены как в сторону удорожания, так и удешевления.

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