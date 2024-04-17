Для покупки 1-комнатной квартиры в Киеве деньги нужно собирать 17 лет: сколько стоит аренда жилья

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве варьируется от средних 9 223 до 25 367 грн. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе столицы. Самые высокие – в Печерском. При этом если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату съема "среднего" жилья, на свою квартиру в Киеве накопить удастся за 17 лет.

Об этом OBOZ.UA расскзаали в крупном профильном маркетплейсе. Там отметили: за основу исследования брали объявления с ценами до 30 000 грн.

Так, дешевле, чем за 20 тыс. грн. "однушку" можно снять сразу в рядке районов. Кроме Деснянского это также:

Днепровский – в среднем, 15 191 грн;

Святошинский – 15 330 грн;

Соломенский – 16 391 грн;

Оболонский – 16 955 грн;

Дарницкий – 17 073 грн;

Подольский – 17 851 грн;

Голосеевский – 17 865 грн.

Дороже – лишь в Печерском, а также Шевченковском. Там аренда 1-комнатной квартиры стоит в среднем 22 020 грн.

17 лет аренды на покупку квартиры

В то же время, отмечают аналитики, при перерасчете стоимости аренды на года, необходимые для накопления денег на собственное 1-комнатное жилье, для Киева этот показатель составит 17 лет. Т.е., если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату съема "среднего" жилья, на свою квартиру накопить удастся за 17 лет.

Что соответствует уровню Харькова и является одним из самых высоких показателей по всей Украине. Больше, по данным аналитиков, только в:

Одессе, Сумах, Черновцах – 20 лет;

Тернополе, Херсоне – 18 лет.

Меньше всего собирать таким образом на квартиру придется в Запорожье. Там на это уйдет "лишь" 9 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир – причем практически по всей стране. Переписали же их в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до средних 11 873 грн.

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