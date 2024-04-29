Собственники квартир не стали удерживать цены: в Киеве резко переписали стоимость аренды жилья

В Киеве ощутимо подешевела аренда квартир. Так, за последние 6 месяцев снимать жилье стало дешевле на 1 610 грн – цены снизились со средних 17 610 до 16 000 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 12 000 грн – 9% объявлений. Также часто встречаются цены:

8 800 грн – 8,4%;

15 200 грн – 7,7%.

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 800 грн. Таких объявлений 10,2%. Также "популярны" цены:

15 200 грн – 7,6%;

10 400 грн, 20 000 грн – 6,1%.

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15 600 грн – таких объявлений насчитывается 12,8%. А также по:

39 600 грн – 8,3%;

30 000 грн – 6,4%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 750 до 31 330 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 18 550 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 750 грн. А также:

Святошинском – 13 000 грн;

Днепровском – 14 000 грн;

Голосеевском, Оболонском – 15 000 грн;

Соломенском – 15 350 грн;

Подольском – 15 750 грн;

Дарницком – 16 000 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 31 330 грн. А также Печерском – 26 000 грн.

Для покупки 1-комнатной квартиры в Киеве деньги нужно собирать 17 лет

В то же время, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве варьируется от 9 223 до 25 367 грн. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе столицы. Самые высокие – в Печерском. При этом если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату "среднего" жилья, на свою квартиру в Киеве накопить удастся за 17 лет (за основу исследования брали объявления с ценами до 30 000 грн).

Это соответствует уровню Харькова и является одним из самых высоких показателей по всей Украине. Больше, по данным аналитиков, только в таких городах:

Одесса, Сумы, Черновцы – 20 лет;

Тернополь, Херсон – 18 лет.

Меньше всего собирать на квартиру придется в Запорожье. Там на это уйдет "лишь" 9 лет.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, практически по всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем, в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до средних 11 873 грн.

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