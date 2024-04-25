Собственники отказались от прежних цен: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир
Практически по всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем, в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до средних 11 873 грн.
Об этом сообщает Госстат. По его данным, в целом рост цен составил от 0,4% до 35,4%.
Так, помимо Ривненской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в Волынской области – на 24,7%. А кроме того:
- Ивано-Франковской – 16,9%;
- Черновицкой – 13,4%.
В Киеве же стоимость аренды 1-комнатных квартир увеличилась на 3%.
Где цены снизились
Подешевел съем такого жилья в диапазоне 0,4-6,7%. Кроме Закарпатской области, цены снизились в:
- Херсонской – на 4,3%;
- Николаевской областях – 0,4%.
Где цены не изменились
В то же время в ряде регионов стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне. Это:
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Черниговская области
Cколько стоит снять 1-комнатную квартиру
В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 2 831 до 11 873 грн. Самые высокие цены, по данным аналитиков, зафиксированы в Закарпатской области – в среднем 11 873. А кроме того:
- Львовской – 11 838 грн;
- Ривненской областях – 9 744 грн;
- городе Киеве – 8 989 грн;
- Черновицкой – 8 103 грн;
- Хмельницкой – 7 808 грн;
- Черкасской – 7 675 грн;
- Волынской – 7 473 грн;
- Ивано-Франковской областях – 7 157 грн.
Дешевле всего арендовать 1-комнатное жилье, в Херсонской области – в среднем 2 831 грн. Среди лидеров также:
- Сумская – 3 286 грн;
- Николаевская – 3 485 грн;
- Запорожская – 3 610 грн;
- Черниговская, Харьковская – 3 791 грн.
Для покупки 1-комнатной квартиры в Киеве деньги нужно собирать 17 лет
В то же время, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве варьируется от 9 223 до 25 367 грн. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе столицы. Самые высокие – в Печерском. При этом если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату "среднего" жилья, на свою квартиру в Киеве накопить удастся за 17 лет (за основу исследования брали объявления с ценами до 30 000 грн).
Это соответствует уровню Харькова и является одним из самых высоких показателей по всей Украине. Больше, по данным аналитиков, только в таких городах:
- Одесса, Сумы, Черновцы – 20 лет;
- Тернополь, Херсон – 18 лет.
Меньше всего собирать на квартиру придется в Запорожье. Там на это уйдет "лишь" 9 лет.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон, объект аренды – стоит прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.
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