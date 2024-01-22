Украинцев обманывают при сдаче квартир в аренду: как не попасть в лапы мошенников

Случаи мошенничества с арендой жилья в Украине нередки – чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно: для этого нужно правильно составить договор аренды, в котором прописать все детали съема жилья, а также проверять документы на недвижимость.

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Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", правильно оформленный договор аренды "будет иметь преимущества как для арендатора, так и для арендодателя". Ведь он, в частности:

закрепит четкие условия аренды – срок аренды, состояние арендованного жилья, размер арендной платы, порядок прекращения договора;

предоставит арендару возможность претендовать на получение налоговой скидки на аренду жилья или субсидии по месту фактического проживания.

Что должно быть в договоре

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно также указать способ продления договора и его прекращения. Например, что договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует цельность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде с этого депозита удержат стоимость причиненного ущерба. С него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Нужно проверять документы на жилье

В то же время, перед заключением договора следует проверить документы на жилье – "особенно, если цена аренды слишком низкая". Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются, что:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. При этом, отмечают они, документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т.д.

Выписку из реестра прав на недвижимое имущество, кстати, можно сделать самостоятельно . В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.

"Если жилье имеет несколько собственников, каждый совладелец лично подписывает договор аренды или выдает другому собственнику нотариальную доверенность на распоряжение общим имуществом. Если жилье приобретено в браке, необходимо согласие второго супруга на сдачу его в аренду", – подчеркивают юристы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) цены на аренду 1-комнатных квартир выросли практически по всей Украине. Больше всего в Волынской области – сразу на 87,6%. Меньше всего – в Ивано-Франковской области, всего на 0,2%.

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