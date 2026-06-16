Смартфон вместо терминала: OBOZ.UA исследовал, как предпринимателям запустить бизнес без лишних затрат

В 2026 году украинцы все чаще начинают собственное дело не с офиса или больших инвестиций, а буквально с одного смартфона, страницы в Instagram и желания работать на себя. Кто-то открывает небольшую кофейню, кто-то запускает шоурум одежды, а кто-то – мини-салон красоты или доставку десертов.

Однако, как оказалось, почти каждый новый предприниматель сталкивается с одинаковым вопросом – как принимать оплату от клиентов на карту законно и без дорогостоящего оборудования? OBOZ.UA решил исследовать, какие трудности имеет малый бизнес при старте. Одна из главных тем, которая встает буквально в первые дни после открытия ФЛП, – организация безналичных оплат.

Сегодня покупатели нечасто носят с собой наличные деньги. Люди уже давно привыкли платить карточкой, телефоном или часами. Если клиент слышит фразу "только наличные", это часто означает потерянную покупку. Именно с таким вызовом столкнулась 29-летняя Марина из Киева, которая весной решила открыть собственную студию маникюра. OBOZ.UA нашел ее историю через социальную сеть Threads, где девушка часто обращалась к пользователям платформы за советом, как начать свое дело.

Она работала мастером несколько лет в салоне, но давно мечтала о собственном пространстве. Девушка даже арендовала небольшое помещение возле метро, оформила ФЛП, купила мебель и начала вести страницу в соцсетях.

"Сначала мне казалось, что главное – найти клиентов. Но когда начались первые записи, я поняла, что почти все спрашивают, можно ли оплатить карточкой, ведь мало кто сейчас носит с собой наличные", – рассказала она OBOZ.UA. Перед запуском бизнеса у Марины возник целый список вопросов:

где открыть счет?

какой банк выбрать?

как принимать карточные платежи?

надо ли покупать POS-терминал?

сколько будет стоить обслуживание?

как все это настроить?

"Когда я начала смотреть, как работать с терминалом, честно говоря, немного испугалась. Вся эта аренда оборудования, дополнительные платежи, настройки, для меня это очень сложно", – говорит предпринимательница.

Именно тогда во время консультации в Ощадбанке ей предложили альтернативу – сервис ОщадРау. Как оказалось, это приложение, которое превращает обычный смартфон с NFC в полноценный банковский терминал и кассовый аппарат одновременно. Фактически предпринимателю больше не нужно покупать отдельный POS-терминал.

Достаточно установить приложение на телефон, и уже можно принимать бесконтактные оплаты картой или смартфоном. Принцип работы максимально понятен.

После этого клиент получает электронный чек через SMS, Viber, email или QR-код, все это соответствует требованиям законодательства по фискализации. А еще в приложении есть дополнительный способ осуществления платежей – QR-оплаты. Такая функция позволяет предпринимателю сформировать запрос на оплату и передать его покупателю в виде QR-кода или ссылки на страницу оплаты. Покупатель самостоятельно завершает трансакцию, перейдя по полученной ссылке.

Для этого можно использовать любые карты, в том числе те, которые не имеют модуля бесконтактной оплаты. С помощью QR-оплат предприниматели могут построить дистанционные каналы продаж, ведь для совершения платежа покупателю не обязательно находиться рядом с терминалом. Для многих предпринимателей тема чеков и ПРРО остается одной из самых сложных – особенно для тех, кто только начинает работать официально.

"Я очень боялась сделать что-то неправильно, ведь можно получить штраф", – рассказывает Марина. Однако, как оказалось, именно здесь сервис закрывает сразу две потребности малого бизнеса – прием оплат и фискализацию чеков. То есть приложение работает как банковский терминал и программный РРО. В момент оплаты система автоматически передает данные транзакции в налоговую и формирует фискальный чек.

Впоследствии специалисты "Ощадбанка" в комментарии OBOZ.UA объяснили, что сейчас это особенно актуально для малого и мобильного бизнеса, где предприниматели хотят избежать дополнительных затрат на оборудование. "Рынок постепенно переходит к softPOS-решениям, потому что они значительно проще и дешевле для бизнеса. Предпринимателю больше не нужно покупать отдельный терминал или кассовый аппарат. Смартфон уже становится рабочим инструментом для приема оплат", – пояснил эксперт.

Сейчас сервисом уже пользуются более 10 тысяч предпринимателей по всей Украине. Среди пользователей есть не только малый бизнес. Некоторые крупные сети применяют ОщадРау как резервное решение во время отключений света или для мобильных кассиров в часы пиковых нагрузок. Еще один фактор, который стал решающим для Марины, – скорость подключения. Для старта ей понадобились всего лишь:

паспорт или ID-карта;

ИНН;

выписка из ЕГР;

счет ФЛП в формате IBAN.

"Я ожидала, что это затянется на недели, но фактически все решилось очень быстро. Само приложение загружается за полминуты", – говорит она. По словам специалистов банка, в среднем подключение занимает 1-2 дня. После этого можно сразу принимать платежи. В частности, средства поступают на счет уже на следующий день, даже в выходные.

Для малого бизнеса на старте любые дополнительные расходы имеют значение. Именно поэтому предприниматели внимательно смотрят на комиссии и скрытые платежи. Стандартный тариф ОщадРау составляет 1,3%, при этом ПРРО в сервисе – бесплатный.

Также с 1 июня по 31 августа 2026 года для новых клиентов действует специальная акция. Ощадбанк предоставляет скидку 15% от стандартного тарифа для предпринимателей, которые подключают ОщадРау.

В частности, самый распространенный вопрос среди предпринимателей – что делать, если пропадет интернет? В банке объясняют, что для проведения трансакций интернет нужен так же, как и для классического POS-терминала. Однако смартфон в этом плане даже более гибкий. Если пропадает мобильная связь, телефон можно быстро переключить на Wi-Fi или резервную точку доступа.

Также предпринимателей часто волнует безопасность платежей, но специалисты уверяют, что NFC-модуль активируется только на момент конкретной трансакции после ввода суммы и нажатия кнопки "Оплатить". Списать деньги случайно, просто пройдя мимо телефона, технически невозможно, отметили в банке.

Через несколько месяцев после запуска Марина заметила изменения не только в финансах, но и в поведении клиентов. По ее словам, исчезла проблема поиска сдачи, стало меньше работы с наличными, а учет платежей стал значительно проще. А главное – клиенты перестали спрашивать, можно ли перебросить на карту.

Еще несколько лет назад запуск приема безналичных оплат ассоциировался с дорогими терминалами и сложными процедурами. Сегодня для этого достаточно смартфона, нескольких документов и одного приложения.