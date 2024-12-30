Сибига призвал запретить импорт сжиженного газа из России в ЕС и не финансировать преступный режим

Глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного природного газа газа в страны Европейского Союза. По его словам, это решение необходимо в рамках продолжения санкционной политики против России.

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Так глава ведомства отреагировал на публикацию издания Financial Times о том, что в течение 2024 года страны ЕС импортировали рекордный объем российского LNG-газа. На своем аккаунте в социальной сети Х 29 декабря Сибига подчеркнул, что это недопустимо.

Министр отметил, что в мире достаточно СПГ, чтобы не финансировать российский преступный режим, который продолжает вести против Украины полномасштабную войну.

"Недопустимо. Импорт российского СПГ в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров. На рынке достаточно СПГ, чтобы не финансировать преступный российский режим с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками", – написал Сибига.

В публикации FT отмечено, что по состоянию на середину декабря 2024 года европейские страны импортировали 16,5 млн тонн голубого топлива страны-агрессора. Эта цифра превышает прошлогодний импорт в 15,18 млн тонн, а также предыдущий рекорд – 15,21 мл. тонн, импортированных в 2022 году.

После того, как РФ напала на Украину, ЕС поставил задачу к 2027 году прекратить импорт любого российского ископаемого топлива. С тех пор импорт газа через трубопроводы действительно сократился, как и российская нефть и уголь, которые запрещены в ЕС. Однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Франция нарастила импорт LNG-газа из России до рекордных показателей. За 10 месяцев 2024 года страна закупила 5,34 млн тонн российских энергоресурсов – это максимальный объем за все время поставки российского СПГ, который начали закупать в 2018 году.

– В то же время Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, чтобы снизить энергетическую зависимость от Москвы.

– Украина и Польша договорились создать газовый хаб, который поможет странам Восточной Европы отказаться от российских энергоресурсов. Такой проект может нивелировать последствия окончания транзита российского газа.

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