Украина и Польша освободят ЕС от путинского газа: объявлен совместный проект

Правительства Украины и Польши договорились о создании газового хаба, который поможет странам Восточной Европы отказаться от российских энергоресурсов. Такой проект может нивелировать последствия окончания транзита российского газа.

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Об этом во время онлайн-дискуссии Энергетического клуба "Правовые аспекты диверсификации газоснабжения в Польше" заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Украина уже предложила подписать документы, необходимые для начала развития межгосударственных точек "входа-выхода" газотранспортной системы между Украиной и Польшей, а также для увеличения установленной мощности:

"Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых LNG (сжиженный природный газ. – Ред.), что активно увеличивает процент в общем балансе ЕС. Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощи дают толчок развитию торговли и возможность заместить российский газ независимой молекулой", – подчеркнул Николай Колесник.

Он отмечает, что этот проект поможет повысить ликвидность Восточной Европы, а странам региона – сохранять необходимое количество газа.

"Наши прогнозы четкие. Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, подобном бизнес-моделям в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В этом конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ранее поставляемую часть природного газа россиянами", – объяснил он.

Украина и Польша еще в марте подписали Меморандум о сотрудничестве по улучшению взаимодействия между украинским и польским рынками газа с целью их интеграции. Документ определяет направления сотрудничества и дорожную карту для достижения таких целей, как установка долгосрочных гарантированных мощностей на межгосударственных соединениях между Польшей и Украиной, устранение любых барьеров для трансграничной торговли газом, а также перспективы транспортировки сжиженного природного газа между Польшей и Украиной с возможным использованием украинских хранилищ для усиления региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина может заменить Россию на европейском энергетическом рынке, поскольку имеет потенциал для развития возобновляемой энергетики. Вместо ископаемого топлива из РФ страны Европейского Союза в перспективе смогут использовать украинский биометан.

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