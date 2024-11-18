Франция снова подсела на российскую газовую иглу: почему страна попала в зависимость от Кремля

Франция нарастила импорт сжиженного природного газа ​​(СПГ) из России до рекордных показателей. Только за первые 10 месяцев 2024 года страна закупила 5,34 миллиона тонн российских энергоресурсов – это максимальный объем за все время поставок российского СПГ, который начали закупать в 2018 году.

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Как сообщает Bloomberg, особенно активно закупается СПГ через Германию и Бельгию. При этом остается неясным, сколько российского СПГ фактически потребляется во Франции, так как после покупки его регазифицируют и запускают в общую европейскую газовую сеть, где газ смешивается и свободно перетекает между всеми странами Европейского Союза.

"Благодаря своим метановым терминалам Франция стала импортером СПГ, и часть этого СПГ затем отправляется в страны Восточной Европы, где и используется", – заявил представитель французского министерства энергетики на правах анонимности. Также ситуация усложняется тем, что топливо импортируется частными компаниями, поэтому ни государства, ни Европейский Союз не принимают такие решения.

При этом Франция принадлежит к государствам-членам ЕС, которые призывают ужесточить систему отслеживания импорта российского СПГ для повышения прозрачности и содействия постепенному отказу от поставок энергоресурсов из страны-агрессора.

Поставки российского СПГ наращиваются даже на фоне сокращения импорта сверхохлажденного топлива Францией. Это связано с выполнением ранее заключенных долгосрочных контрактов по поставке с российского Ямальского СПГ для Total Energies, Naturgy Energy Group SA и немецкой Securing Energy for Europe (SEFE).

Немецкая компания SEFE – это в прошлом торговое подразделение российского "Газпрома", национализированное Германией в 2022 году. SEFE имеет долгосрочные контракты на закупку определенных объемов ямальского сжиженного газа, которые унаследованы от "Газпрома". Компания также имеет отдельные долгосрочные обязательства по поставкам в Индию.

Также OBOZ.UA сообщал, что Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы. В Министерстве экономики страны заняли жесткую позицию по сотрудничеству с Россией, отметив, что этот запрет станет важным сигналом для всего ЕС

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