Импорт российского сжиженного газа в ЕС в этом году достиг рекордного уровня – FT

В 2024 году импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в этом году достиг рекордного уровня. По состоянию на середину декабря европейские страны импортировали 16,5 млн тонн голубого топлива страны-агрессора.

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Эта цифра превышает прошлогодний импорт в 15,18 млн тонн, а также предыдущий рекорд – 15,21 млн тонн, импортированных в 2022 году. Об этом пишет Financial Times.

"То, что мы увидели в этом году, удивляет. Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем", – сказала аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Ана-Мария Яллер-Макаревич.

После начала полномасштабной войны в Украине ЕС поставил задачу прекратить импорт любого российского ископаемого топлива до 2027 года. С тех пор импорт газа через трубопроводы действительно сократился, как и российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС. Однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.

Это свидетельствует о том, что "паникующая" Европа все еще пытается отучить себя от более дешевых поставок, отметила Яллер-Макаревич.

В частности, аналитики указывают на увеличение покупки российского СПГ на спотовом рынке в текущем году. 33% импорта в ЕС СПГ российского происхождения в течение 2024-го было осуществлено по спотовым контрактам по сравнению с 23% в прошлом году.

Ранее мы писали о том, что Франция нарастила импорт сжиженного газа из России до рекордных показателей. Только за первые 10 месяцев 2024 года страна закупила 5,34 миллиона тонн российских энергоресурсов – это максимальный объем за все время поставок российского СПГ, который начал закупать в 2018 году.

В то же время Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы. Это решение поддерживает стратегию страны по диверсификации поставок и укреплению энергетической безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, правительства Украины и Польши договорились создать газовый хаб, который поможет странам Восточной Европы отказаться от российских энергоресурсов. Такой проект может нивелировать последствия окончания транзита российского газа.

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