Штрафы за незаконную вырубку елок в Украине резко выросли: платить придется втрое больше

Перед новогодними праздниками в Украине штрафы за незаконную рубку елок увеличили втрое, а за значительные убытки предусмотрена уже уголовная ответственность. В то же время, на многих рынках активно продают легальные деревья по доступным ценам от 170-180 грн в северных регионах и от 210 грн в среднем по стране.

Об этом сообщает ГП "Леса Украины". Размер штрафов зависит как от диаметра дерева, так и от места, где была осуществлена незаконная порубка.

За вырубку елки до 10 см в диаметре базовый штраф составляет 893 грн, но в заповедниках сумма возрастает до 7,6 тыс. грн. За дерево диаметром 10,1-14 см придется заплатить 1,5 тыс. грн, а в природоохранных зонах – более 13 тыс. грн. Дороже всего обойдется уничтожение дерева диаметром 14,1-18 см более 4 тыс. грн, а в заповедниках до 34,7 тыс. грн. В праздничный период все эти суммы умножаются на три.

В случаях, когда незаконная вырубка и сбыт хвойных деревьев нанесли существенный вред придется заплатить от 30,2 тыс. грн, а нарушителям грозит уже уголовное наказание. Для недопущения незаконных вырубок в праздничный период ГП "Леса Украины" сформировало 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 работников.

Они осуществляют постоянные проверки как лесных массивов, так и мест продажи новогодних деревьев. По состоянию на сейчас проведено 385 совместных рейдов, во время которых зафиксировано 34 факта незаконной рубки и составлено 28 административных протоколов на сумму более 14 тыс. грн. Больше всего нарушений выявлено в Харьковской, Волынской и Полтавской областях, тогда как в большинстве регионов нарушений вообще не зафиксировано.

Все легально заготовленные новогодние елки в Украине обязательно маркируются специальными бирками со штрих-кодом или самоклеящимися этикетками. Отсутствие такой бирки является прямым признаком незаконного происхождения дерева.

Каждый покупатель может самостоятельно проверить легальность елки онлайн. Для этого нужно ввести код в специальный реестр и получить информацию о происхождении, размер и лесничество, где дерево было срублено. В случае выявления продажи немаркированных деревьев лесоводы советуют сразу обращаться к правоохранителям.

Цены на новогодние хвойные деревья по сравнению с прошлым годом почти не изменились. В среднем сосна стоит 210-250 грн, аель и пихта около 240-280 грн. Самые дешевые елки традиционно предлагают в северных и полесских областях. На Волыни 1,5-метровая сосна стоит около 180 грн, на Сумщине и Черниговщине – 170 грн. В регионах с дефицитом лесных ресурсов и вблизи крупных городов цены выше.

