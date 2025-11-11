В Украине заговорили о штрафах за летнюю резину: что на самом деле грозит водителям

Сейчас в Украине активно начали распространяться сообщения о возможных штрафах за езду на летних шинах узимк, которые составляют от от 340 до 680 гривен. Однако, как оказалось законодательно таких ограничений нет. Однако это влияет на безопасность движения, поэтому водителям советуют своевременно переобувать автомобили на зимние шины.

OBOZ.UA решил разобраться, что нужно знать украинцам. Недавно в СМИ появились сообщения, что водители, которые ездят на летних шинах в зимний период, могут получить штраф от 340 до 680 гривен.

Повторное нарушение, по информации медиа, может привести даже к аресту на 10 суток или лишению водительских прав на 3-6 месяцев. СМИ подчеркивают, что в стране нет четких дат для перехода на зимнюю резину, а прямого запрета на езду на летних шинах зимой нет.

В материалах отмечается, что штраф могут наложить не только за сезонность шин, но и за их ненадлежащее состояние: изношенный протектор, повреждения или разные типоразмеры колес на одной оси. Водителей призывают заранее переобувать автомобили на зимние шины, чтобы избежать проблем, пока не возник большой ажиотаж в шинных сервисах.

Однако OBOZ.UA решил проверить реальную ситуацию и пообщались с автоинструктором Антоном Дзюбой. Он пояснил, что сейчас законодательно использование сезонных шин не регулируется ни одним нормативно-правовым актом. "Есть два законопроекта 2023 и 2024 годов, которые включены в повестку дня Верховной Рады. Теоретически их могут принять, но пока ни одного документа, прямо запрещающего ездить на летних шинах зимой, нет", – отметил Дзюба.

По его словам, полиция, теоретически, может применить статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере 340 гривен за техническую неисправность автомобиля. "На практике это касается реальных технических проблем: неисправные тормоза, световые приборы, отсутствует бампер или управление автомобилем после переоборудования без согласования. Именно такие случаи являются основанием для штрафа", – объяснил инструктор.

Дзюба добавил, что в случае повторного правонарушения в течение года санкции действительно могут быть более жесткими, от 850 до 1700 гривен штрафа, лишение права управления на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток. Впрочем, он подчеркнул, что эти меры применяются только к конкретным техническим недостаткам, а не к сезонности шин.

Таким образом, хотя информация о штрафах за летнюю резину активно распространяется в СМИ, на самом деле законодательно таких ограничений нет. Водителям стоит ориентироваться на реальное состояние дороги и безопасность, а не на панические заголовки. Переобувание авто на зимние шины сейчас – это скорее вопрос безопасности, чем риска получить штраф.

