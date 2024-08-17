Санкции в действии: в России поставки процессоров обвалились в 15 раз

В России официальные поставки иностранных процессоров упали. Только за первые четыре месяца этого года поставки чипов Intel сократились в 15 раз. Эта тенденция продолжается.

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Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Эксперты считают, что импорт мог упасть из-за усложнения логистики финансовых потоков. Однако снижение потоков чревато не сокращением производства, а ростом цен.

Ожидается, что товары, в которых используются чипы, могут подорожать на 10%. "С января по апрель 2024 года в РФ в 15 раз упал импорт американских процессоров Intel, всего было поставлено 20 тыс. компонентов против 289 тыс. за аналогичный период прошлого года, рассказал источник на рынке электроники, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы. данным, в деньгах падение было 12-кратным", – говорится в статье.

Такая же ситуация наблюдается и в поставках процессоров американской AMD, всего за четыре месяца 2024 г. в РФ было поставлено 17 тыс. процессоров.

После начала войны в Украине Соединенные Штаты включили "Байкал Электроникс" (Baikal), АО МЦСТ ("Эльбрус") и АО НПЦ "Элвис" ("Скиф") в списки санкций, предусматривающих блокировку любых активов и полный запрет на соглашения . 16 декабря российские разработчики чипов попали в санкции ЕС.

Отметим, что Россия до полномасштабной войны против Украины отставала в экономическом развитии от европейских стран. Теперь из-за санкций, потери энергетических рынков, оттока капиталов перспективы стали неутешительными.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки стран Центральной Азии начали массово отказываться от приема платежей из России. В частности, речь идет о финучреждениях Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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