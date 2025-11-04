Самые дешевые тарифы "Киевстар", Vodafone, lifecell для пенсионеров: сколько стоят и какие условия

Украинские мобильные операторы предлагают большое количество тарифов, которые отличаются как по цене, так и наполнению. Для того же, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. В частности, если вы пенсионер и используете мобильный телефон преимущественно для связи, вам подойдет тариф с базовым наполнением – который, к тому же часто является самым дешевым.

OBOZ.UA проанализировал тарифные предложения украинских операторов. И нашел именно такие.

Какими бывают мобильные тарифы

В целом, украинские мобильные операторы предлагают тарифы 2- видов. Это:

Предложения по предоплате.

Это тарифные планы, по которым абонент сначала вносит деньги на счет, а затем пользуется услугами связи (звонками, интернетом, SMS) в пределах этой суммы. Именно эти тарифы чаще всего используют украинцы.

Контрактные тарифы.

Это тарифные планы, по которым абонент заключает договор с оператором и оплачивает услуги связи после их использования. Обычно ежемесячно.

Самые дешевые тарифы "Киевстар"

Самым дешевым же тарифом "Киевстара" является "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Его стоимость составляет 220 грн/месяц и, по определению самого оператора, он прямо предназначен для людей от 60 лет или с инвалидностью.

Это – контрактный тариф. Он предлагает:

Безлим на звонки по "Киевстару".

100 минут на звонки на на другие мобильные и городские номера по Украине.

После использования этих минут стоимость звонков будет составлять 1 грн/минута.

100 SMS по Украине.

После их использования SMS по Украине будет стоить 1 грн/шт. А SMS за границу – 10 грн/пакет 10 шт.

10 ГБ мобильного интернета.

Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.

Среди тарифов предоплаты же самым дешевым у "Киевстара" является "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Он стоит 350 грн/4 недели и предлагает:

20 ГБ мобильного интернета.

Безлимитные звонки по сети.

150 минут для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (16 стран по всему миру).

После использования этих минут стоимость звонков на другие мобильные и городские номера будет составлять 3 грн/минута.

Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.

Самые дешевые тарифы Vodafone

Самым дешевым тарифом Vodafone является контрактный Flexx GO. Его стоимость составляет 270 грн/месяц и в него входят:

25 ГБ мобильного интернета, из которых 10 ГБ действуют в 28 странах роуминга.

Безлим на 45 мобильных приложений и звонки по сети.

500 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга.

После исчерпания этого лимита 1 минута звонка будет стоить 3 грн.

50 SMS по Украине и в роуминге в 28 странах

После исчерпания этого лимита SMS по Украине и роумингу будут стоить 3 грн/10 шт. (20 пакетов в день). Далее – 1 грн/1 шт.

Среди трарифов предоплаты самым дешевым у Vodafone также является Flexx GO. Его стоимость составляет 320 грн/4 недели. В наполнение этого тарифного плана входят:

25 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ действуют в 28 странах роуминга.

По исчерпании – будут предоставляться 300 МБ на день за 20 грн (20 пакетов на день).

Безлимитные звонки по сети.

Безлим на 30 мобильных приложений.

500 мин для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (28 стран Европы, все входящие, исходящие в Украину и по стране пребывания, где действует тариф).

После исчерпания этого лимита 1 минута звонка будет стоить 3 грн.

Самый дешевый тариф lifecell

Самым же дешевым тарифом lifecell из всех доступных для подключения представленных на сайте оператора является "Макси". Это тариф предоплаты и его стандартная стоимость составляет 300 грн/4 недели. В наполнения тарифа входят:

Всего 40 ГБ мобильного интернета (принцип: 20 ГБ "базовых" + 20 ГБ за своевременную оплату).

Безлимитные звонки по сети.

Безлим на 22 мобильные приложения.

Всего 1 500 мин для звонков на другие мобильные и городские номера по Украине (принцип: 750 "базовых" мин + 750 мин за своевременную оплату.

Бесплатная раздача интернета через устройства.

Как формируются мобильные тарифы

В целом же, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, формирование мобильных тарифов достаточно простое. По его словам, в них:

Закладывается себестоимость тех услуг, которые включены в тарифный план.

То есть звонков, сообщений, мобильного интернета и тому подобное.

Добавляются налоги и маржа.

"Так имеем тариф. Как правило, формула не меняется. Любые изменения, любые улучшения, любые дополнительные услуги, которые включают в тарифный план, – за все это надо платить. Иначе это будет не бизнес, а меценатство", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы провели 28 557 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

