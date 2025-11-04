Самые дешевые тарифы "Киевстар", Vodafone, lifecell для пенсионеров: сколько стоят и какие условия
Украинские мобильные операторы предлагают большое количество тарифов, которые отличаются как по цене, так и наполнению. Для того же, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. В частности, если вы пенсионер и используете мобильный телефон преимущественно для связи, вам подойдет тариф с базовым наполнением – который, к тому же часто является самым дешевым.
OBOZ.UA проанализировал тарифные предложения украинских операторов. И нашел именно такие.
Какими бывают мобильные тарифы
В целом, украинские мобильные операторы предлагают тарифы 2- видов. Это:
- Предложения по предоплате.
Это тарифные планы, по которым абонент сначала вносит деньги на счет, а затем пользуется услугами связи (звонками, интернетом, SMS) в пределах этой суммы. Именно эти тарифы чаще всего используют украинцы.
- Контрактные тарифы.
Это тарифные планы, по которым абонент заключает договор с оператором и оплачивает услуги связи после их использования. Обычно ежемесячно.
Самые дешевые тарифы "Киевстар"
Самым дешевым же тарифом "Киевстара" является "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Его стоимость составляет 220 грн/месяц и, по определению самого оператора, он прямо предназначен для людей от 60 лет или с инвалидностью.
Это – контрактный тариф. Он предлагает:
- Безлим на звонки по "Киевстару".
- 100 минут на звонки на на другие мобильные и городские номера по Украине.
После использования этих минут стоимость звонков будет составлять 1 грн/минута.
- 100 SMS по Украине.
После их использования SMS по Украине будет стоить 1 грн/шт. А SMS за границу – 10 грн/пакет 10 шт.
- 10 ГБ мобильного интернета.
Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.
Среди тарифов предоплаты же самым дешевым у "Киевстара" является "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Он стоит 350 грн/4 недели и предлагает:
- 20 ГБ мобильного интернета.
- Безлимитные звонки по сети.
- 150 минут для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (16 стран по всему миру).
После использования этих минут стоимость звонков на другие мобильные и городские номера будет составлять 3 грн/минута.
Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.
Самые дешевые тарифы Vodafone
Самым дешевым тарифом Vodafone является контрактный Flexx GO. Его стоимость составляет 270 грн/месяц и в него входят:
- 25 ГБ мобильного интернета, из которых 10 ГБ действуют в 28 странах роуминга.
- Безлим на 45 мобильных приложений и звонки по сети.
- 500 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга.
После исчерпания этого лимита 1 минута звонка будет стоить 3 грн.
- 50 SMS по Украине и в роуминге в 28 странах
После исчерпания этого лимита SMS по Украине и роумингу будут стоить 3 грн/10 шт. (20 пакетов в день). Далее – 1 грн/1 шт.
Среди трарифов предоплаты самым дешевым у Vodafone также является Flexx GO. Его стоимость составляет 320 грн/4 недели. В наполнение этого тарифного плана входят:
- 25 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ действуют в 28 странах роуминга.
По исчерпании – будут предоставляться 300 МБ на день за 20 грн (20 пакетов на день).
- Безлимитные звонки по сети.
- Безлим на 30 мобильных приложений.
- 500 мин для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (28 стран Европы, все входящие, исходящие в Украину и по стране пребывания, где действует тариф).
После исчерпания этого лимита 1 минута звонка будет стоить 3 грн.
Самый дешевый тариф lifecell
Самым же дешевым тарифом lifecell из всех доступных для подключения представленных на сайте оператора является "Макси". Это тариф предоплаты и его стандартная стоимость составляет 300 грн/4 недели. В наполнения тарифа входят:
- Всего 40 ГБ мобильного интернета (принцип: 20 ГБ "базовых" + 20 ГБ за своевременную оплату).
- Безлимитные звонки по сети.
- Безлим на 22 мобильные приложения.
- Всего 1 500 мин для звонков на другие мобильные и городские номера по Украине (принцип: 750 "базовых" мин + 750 мин за своевременную оплату.
- Бесплатная раздача интернета через устройства.
Как формируются мобильные тарифы
В целом же, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, формирование мобильных тарифов достаточно простое. По его словам, в них:
- Закладывается себестоимость тех услуг, которые включены в тарифный план.
То есть звонков, сообщений, мобильного интернета и тому подобное.
- Добавляются налоги и маржа.
"Так имеем тариф. Как правило, формула не меняется. Любые изменения, любые улучшения, любые дополнительные услуги, которые включают в тарифный план, – за все это надо платить. Иначе это будет не бизнес, а меценатство", – констатировал он.
Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы провели 28 557 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!