Самые дешевые тарифы "Киевстар", Vodafone, lifecell для пенсионеров: сколько стоят и какие условия

Украинские мобильные операторы предлагают большое количество тарифов, которые отличаются как по цене, так и наполнению. Для того же, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. В частности, если вы пенсионер и используете мобильный телефон преимущественно для связи, вам подойдет тариф с базовым наполнением – который, к тому же часто является самым дешевым.

OBOZ.UA проанализировал тарифные предложения украинских операторов. И нашел именно такие.

Какими бывают мобильные тарифы

В целом, украинские мобильные операторы предлагают тарифы 2- видов. Это:

  • Предложения по предоплате.

Это тарифные планы, по которым абонент сначала вносит деньги на счет, а затем пользуется услугами связи (звонками, интернетом, SMS) в пределах этой суммы. Именно эти тарифы чаще всего используют украинцы.

  • Контрактные тарифы.

Это тарифные планы, по которым абонент заключает договор с оператором и оплачивает услуги связи после их использования. Обычно ежемесячно.

Самые дешевые тарифы "Киевстар"

Самым дешевым же тарифом "Киевстара" является "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Его стоимость составляет 220 грн/месяц и, по определению самого оператора, он прямо предназначен для людей от 60 лет или с инвалидностью.

Это – контрактный тариф. Он предлагает:

  • Безлим на звонки по "Киевстару".
  • 100 минут на звонки на на другие мобильные и городские номера по Украине.

После использования этих минут стоимость звонков будет составлять 1 грн/минута.

  • 100 SMS по Украине.

После их использования SMS по Украине будет стоить 1 грн/шт. А SMS за границу – 10 грн/пакет 10 шт.

  • 10 ГБ мобильного интернета.

Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.

Среди тарифов предоплаты же самым дешевым у "Киевстара" является "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Он стоит 350 грн/4 недели и предлагает:

  • 20 ГБ мобильного интернета.
  • Безлимитные звонки по сети.
  • 150 минут для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (16 стран по всему миру).

После использования этих минут стоимость звонков на другие мобильные и городские номера будет составлять 3 грн/минута.

Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.

Самые дешевые тарифы Vodafone

Самым дешевым тарифом Vodafone является контрактный Flexx GO. Его стоимость составляет 270 грн/месяц и в него входят:

  • 25 ГБ мобильного интернета, из которых 10 ГБ действуют в 28 странах роуминга.
  • Безлим на 45 мобильных приложений и звонки по сети.
  • 500 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга.

После исчерпания этого лимита 1 минута звонка будет стоить 3 грн.

  • 50 SMS по Украине и в роуминге в 28 странах

После исчерпания этого лимита SMS по Украине и роумингу будут стоить 3 грн/10 шт. (20 пакетов в день). Далее – 1 грн/1 шт.

Среди трарифов предоплаты самым дешевым у Vodafone также является Flexx GO. Его стоимость составляет 320 грн/4 недели. В наполнение этого тарифного плана входят:

  • 25 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ действуют в 28 странах роуминга.

По исчерпании – будут предоставляться 300 МБ на день за 20 грн (20 пакетов на день).

  • Безлимитные звонки по сети.
  • Безлим на 30 мобильных приложений.
  • 500 мин для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (28 стран Европы, все входящие, исходящие в Украину и по стране пребывания, где действует тариф).

После исчерпания этого лимита 1 минута звонка будет стоить 3 грн.

Самый дешевый тариф lifecell

Самым же дешевым тарифом lifecell из всех доступных для подключения представленных на сайте оператора является "Макси". Это тариф предоплаты и его стандартная стоимость составляет 300 грн/4 недели. В наполнения тарифа входят:

  • Всего 40 ГБ мобильного интернета (принцип: 20 ГБ "базовых" + 20 ГБ за своевременную оплату).
  • Безлимитные звонки по сети.
  • Безлим на 22 мобильные приложения.
  • Всего 1 500 мин для звонков на другие мобильные и городские номера по Украине (принцип: 750 "базовых" мин + 750 мин за своевременную оплату.
  • Бесплатная раздача интернета через устройства.
Как формируются мобильные тарифы

В целом же, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, формирование мобильных тарифов достаточно простое. По его словам, в них:

  • Закладывается себестоимость тех услуг, которые включены в тарифный план.

То есть звонков, сообщений, мобильного интернета и тому подобное.

  • Добавляются налоги и маржа.

"Так имеем тариф. Как правило, формула не меняется. Любые изменения, любые улучшения, любые дополнительные услуги, которые включают в тарифный план, – за все это надо платить. Иначе это будет не бизнес, а меценатство", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы провели 28 557 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

