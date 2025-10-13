Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: к какому уходят чаще всего

В сентябре украинцы провели 28 557 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в июле "Киевстар" покинули 12 403 абонента.

От Vodafone ушло 9 693 абонента. От lifecell – 6 265. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 87 абонентов.

"ТриМоб" – 109.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 14 460 случаях.

На Vodafonе в июле перенесли 7 504 номеров. При этом:

На "Киевстар" – 6 571.

На "Интертелеком" – 6.

На "ТриМоб" – 16.

Таким образом, констатируется, в прошлом месяце lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 8 195 новых подключений.

"Киевстар" изменил стоимость тарифов

Тем временем, "Киевстар" повысил стоимость двух тарифов – причем как контрактного, так и предоплаты. В частности:

Стоимость предложения LOVE UA Контракт теперь составляет 250 грн/месяц.

Новая цена для тарифа действует с 1 октября. До повышения же стоимость тарифа составляла 200 грн/месяц – т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.

Стоимость тарифа LOVE UA Світло 2023 с 24 сентября составляет 300 грн на 4 недели.

До этого он стоил 250 грн/4 недели. Т.е., его стоимость увеличилась на 50 грн.

Вместе с тем, отмечается на страницах тарифов, они являются архивнымы. Т.е., новые абоненты не могут к ним подключиться.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, "Киевстар" анонсировал запуск Starlink Direct to Cell. Это технология, которая позволяет подключать смартфон непосредственно к спутникам Starlink – с поддержкой Direct to Cell, который действует как вышка мобильной связи в космосе. Запуску же будет предшествовать тестирование, подать заявку на участие в котором могут все абоненты оператора.

