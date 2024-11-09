Самолеты вернутся в небо Украины? Реально ли возобновить полеты в 2025-м и у какого аэропорта больше всего шансов

Украина вряд ли возобновит полеты пассажирских самолетов из Киева до конца 2025 года. У Львовского аэропорта шансов больше, так как для него будет легче оформлять летные страховки. Но в любом случае решение еще не принято, и даже в случае получения "зеленого света" на фактический возврат к работе аэропорта "Львов" потребуется не менее 45 дней, а "Борисполя" – около двух месяцев.

Видео дня

Об этом рассказали источники Forbes в правительстве. "Как только будет решение, сможем возобновить полеты из Львова через 45 дней", – отметил человек, знакомый с ходом переговоров о возобновлении пассажирского авиасообщения.

Когда именно могут утвердить такое решение, пока не известно. "Никаких временных промежутков не установлено", – утверждает собеседник издания в одном из авиационных ведомств. По его словам, это зависит от множества факторов: в частности, как самолеты будут получать страховки, будет ли небо достаточно защищено и так далее.

О том, что Украина может до конца января-2025 восстановить пассажирское авиасообщение, говорил старший партнер Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) 7 ноября. "Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать... Первоначальный фокус – "Львов". Семь минут полета от Польши", – отмечал он.

Эллисон уверен, что обеспечить механизмы страхования полетов из аэропорта "Львов" будет гораздо проще, чем из Киева, как раз благодаря близости к авиапространству ЕС. "Львов гораздо безопаснее Тель-Авива", – уверен Эллисон.

По словам источников, в Офисе президента и Кабинете министров все равно в первую очередь настроены на расконсервацию "Борисполя". "Если сперва запустить "Львов", то шансы, что партнеры согласятся еще и на "Борисполь" до завершения действия военного положения – мизерные", – рассказал на правах анонимности один из представителей правительства.

Как объяснил авиаэксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце, для запуска одного аэропорта нужно выполнить как минимум пять условий. Это:

гарантии от военных по безопасности перелетов;

снятие запрета NOTAM на использование воздушного пространства Украины или хотя бы введение ограничения этого запрета по отдельным маршрутам;

приведение инфраструктуры в надлежащее состояние, наличие персонала, обученного быстро реагировать на военные опасности, что будет подтверждаться сертификатами от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA);

готовность конкретных перевозчиков летать.

К слову, несколько авиакомпаний из Северной Европы уже выразили свой интерес начать полеты с Украины, как только это станет возможным, рассказал источник в правительстве. "Они договариваются с правительствами своих стран, чтобы получить дополнительные защитные средства", – отметил он, но отказался назвать конкретные авиакомпании.

В Украине еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь же получить страховку будет еще сложнее, объяснял OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Напомним, ранее Министерство развития громад и территорий при поддержке Посольства США презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. "Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", – рассказали тогда в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Долинце, российские "Шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается и рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов при усилении ПВО, отмечал эксперт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!