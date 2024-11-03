Открытие аэропортов в Украине: эксперт ответил, угрожают ли "шахеды" гражданским самолетам

Российские "шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается и рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов при усилении ПВО.

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Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире одного из телеканалов. Из-за боевых действий в Украине, воздушное пространство страны остается закрытым для коммерческих авиаперевозок.

По словам Долинце, "шахеды" не представляют непосредственной угрозы для самолетов в воздухе. Это связано с тем, что дроны могут подниматься на высоту до 3 км, тогда как коммерческие авиалайнеры, такие как Boeing или Airbus, обычно летают на высоте около 10 км. Следовательно, реальная опасность от "шахедов" может возникать только для самолетов, находящихся на взлетных полосах или вблизи аэропортов, где они особенно уязвимы при взлете и посадке.

Долинце отмечает, что Украина является едва ли не единственной страной в мире с полным запретом на авиаперевозки. Даже в странах с высоким уровнем конфликтов, таких как Сирия, Афганистан или Йемен, сохраняются частично открытые воздушные зоны, где совершаются ограниченные полеты. В Украине же ситуация отличная: из-за активных боевых действий и высокой угрозы гражданской авиации все воздушные перевозки остановлены, и самолеты авиакомпаний находятся на земле или обслуживаются в других странах.

В то же время, вопросы открытия украинского воздушного пространства продолжают активно обсуждаться. Так, заместитель главы Офиса Президента Виктор Никита отметил, что возможность возобновления полетов может появиться только при существенном усилении противовоздушной обороны страны. Власти также сообщали, что может быть рассмотрено открытие одного из аэропортов в западной Украине, например, во Львове или Ужгороде. Это решение зависит от усиления ПВО и других факторов безопасности, что сделает полеты для пассажиров безопасными даже в военных условиях.

Кроме аспектов безопасности, восстановление воздушных перевозок связано с экономической целесообразностью и готовностью авиакомпаний выполнять рейсы в таких условиях. Для многих авиаперевозчиков решение возобновить рейсы будет зависеть от спроса среди пассажиров, а также уровня безопасности, который смогут обеспечить украинские аэропорты. Хотя Украина постепенно работает над решением этих вопросов, полное возобновление авиаперевозок будет оставаться ограниченным до тех пор, пока не будет обеспечена надлежащая защита для самолетов и пассажиров.

Недавно с 1 ноября 2024 года авиакомпании Supernova Airlines, которая является авиационным подразделением "Новой почты", предоставили разрешение на выполнение рейсов из Киева и Львова в Прагу. Эти полеты призваны обслуживать международные коммерческие перевозки, однако ситуация с пассажирскими рейсами остается ограниченной. Это демонстрирует, что отдельные рейсы уже могут выполняться при соблюдении норм безопасности и с ограниченным доступом к воздушному пространству.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, политическое и военное руководство Украины вместе с иностранными партнерами и частным бизнесом разработали план постепенного открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Дорожная карта была презентована во время мероприятия в Варшаве.

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