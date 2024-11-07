Аэропорты в Украине могут открыть уже в ближайшие месяцы: назван конкретный срок возможного возобновления полетов

До конца января 2025 года в Украине могут возобновиться полеты гражданской авиации. Предполагается, что осуществлять их будут самолеты 5 или 6-ти компаний. Если это произойдет, будет открыт один аэропорт – либо "Львов", либо "Борисполь".

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Об этом на Киевском международном экономическом форуме сообщил старший партнер компании по управлению рисками Marsh McLennan Криспин Эллисон. По его словам:

Обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов".

Однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь" возле Киева.

"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года. – Ред.) у нас будет 5 или 6 авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины. – Ред.). ... Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако первоначальный фокус – "Львов". Семь минут полета от Польши. ... Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", – сказал Эллисон.

При этом он подчеркнул: окончательное решение о полетах будет приниматься в Офисе президента. Зависеть же оно будет от ряда факторов. В частности:

Работы противовоздушной обороны.

Ситуации с безопасностью.

Ранее же Министерство развития общин и территорий при поддержке Посольства США презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. "Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", – рассказали тогда в министерстве.

В то же время, следует понимать, что пока что никто точно не знает, когда возможно будет возобновить пассажирские полеты в Украине. По словам авиационных экспертов, чтобы открыть перелеты:

Украина должна сама на территории своей страны обеспечить безопасность. Это суверенное право страны", "закрывать" небо для полетов или открывать его;

регуляторы США и ЕС должны дать разрешение. Ибо они имеют право убедиться, что самолеты, которые будут следовать из их страны или в их страну, не станут целью атаки россиян;

авиакомпании должны получить страховки (страховые компании должны поверить в безопасность и дать разрешение на полет).

В Украине еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь же получить страховку будет еще сложнее, объяснял OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, российские "Шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается и рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов при усилении ПВО.

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