Аэропорты в Украине могут открыть уже в ближайшие месяцы: назван конкретный срок возможного возобновления полетов
До конца января 2025 года в Украине могут возобновиться полеты гражданской авиации. Предполагается, что осуществлять их будут самолеты 5 или 6-ти компаний. Если это произойдет, будет открыт один аэропорт – либо "Львов", либо "Борисполь".
Об этом на Киевском международном экономическом форуме сообщил старший партнер компании по управлению рисками Marsh McLennan Криспин Эллисон. По его словам:
- Обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов".
- Однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь" возле Киева.
"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года. – Ред.) у нас будет 5 или 6 авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины. – Ред.). ... Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако первоначальный фокус – "Львов". Семь минут полета от Польши. ... Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", – сказал Эллисон.
При этом он подчеркнул: окончательное решение о полетах будет приниматься в Офисе президента. Зависеть же оно будет от ряда факторов. В частности:
- Работы противовоздушной обороны.
- Ситуации с безопасностью.
Ранее же Министерство развития общин и территорий при поддержке Посольства США презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. "Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", – рассказали тогда в министерстве.
В то же время, следует понимать, что пока что никто точно не знает, когда возможно будет возобновить пассажирские полеты в Украине. По словам авиационных экспертов, чтобы открыть перелеты:
- Украина должна сама на территории своей страны обеспечить безопасность. Это суверенное право страны", "закрывать" небо для полетов или открывать его;
- регуляторы США и ЕС должны дать разрешение. Ибо они имеют право убедиться, что самолеты, которые будут следовать из их страны или в их страну, не станут целью атаки россиян;
- авиакомпании должны получить страховки (страховые компании должны поверить в безопасность и дать разрешение на полет).
В Украине еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь же получить страховку будет еще сложнее, объяснял OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, российские "Шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается и рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов при усилении ПВО.
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