Открытие аэропортов во время войны: в Украине разработали план

Политическое и военное руководство Украины вместе с иностранными партнерами и частным бизнесом разработали план постепенного открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Дорожная карта была презентована во время мероприятия в Варшаве.

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Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли, в том числе из Евросоюза, Великобритании и США. Пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства представил заместитель министра Сергей Деркач.

В начале мероприятия экономический советник посольства США в Украине Мэри Элизабет Мэдден отметила готовность США обеспечить экспертную и техническую помощь в восстановлении гражданской авиации в Украине. Выступили и другие эксперты:

первый заместитель председателя Государственной авиационной службы Сергей Коршук – дал оценку рисков для гражданской авиации;

директор Украеродвижения Андрей Ярмак доложил об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы;

Алексей Дубревский (генеральный директор международного аэропорта "Борисполь") и Татьяна Романовская (генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого) рассказали о готовности аэропортов;

заместитель командира Воздушного командования "Центр" по авиации – начальник авиации Олег Захарчук презентовал механизмы координации гражданской и военной авиации.

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба назвал сохранение авиационной инфраструктуры стратегической задачей. Он выразил ожидание, что это поможет продвинуться в вопросе создания условий открытия воздушного пространства.

"Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро. Разумеется, это очень сложный вопрос как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами. Именно поэтому мы поддерживаем площадки, когда совместно с иностранными регуляторами отрасли, авиакомпаниями, страховыми, аэропортами и военными нарабатываем общий план", – отметил Алексей Кулеба.

Напомним, Украина объявила о закрытии своего воздушного пространства в день начала полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года. В этой связи было приостановлено предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в октябре Государственная авиационная служба Украины предоставила украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешение на выполнение международных авиаперевозок. Из-за этого появились слухи о частичном открытии неба.

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