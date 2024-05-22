Самое дорогое перышко в истории: за что на аукционе отдали $28,3 тысячи

Перо птицы гуйя, которая более ста лет считается вымершей, продали на аукционе более чем за $28 тысячи. Таким образом, это перышко стало самым дорогим из когда-либо купленных.

Как сообщает The Guardian, перо длиной 20,5 см и шириной 4,5 см было продано аукционным домом Webb’s в Новой Зеландии за 46 521 новозеландский доллар (чуть более $28,3 тысячи). Предыдущий рекорд был установлен на торгах за другое перо гуйя – в 2010 году его продали за 5169 новозеландских долларов.

При весе в 9 граммов цена пера составила $3,14 тыс. за грамм, что делает его намного более ценным, чем золото. Рекорд стоимости драгоценного металла составляет $2450,07 за унцию (28,35 г). Ценность этого пера объясняется его хорошим состоянием. Оно преимущественно сохранило свой цвет и не было повреждено насекомыми.

Гуйя были священными для коренного населения Новой Зеландии. Перья этих птиц позволялось носить только вождям и знати маори, поэтому их даже обменивали на другие драгоценные предметы. Когда европейцы открыли Новую Зеландию, эти животные уже были довольно редкими, но дальнейшая колонизация острова привела к их полному вымиранию.

Последний задокументированный случай встречи человека с гуйя датируется 1907 годом, хотя считается, что эти птицы прожили до 20-ых годов прошлого века. Когда европейцы прибыли в Новую Зеландию, птицы уже были редкими, но последующая колонизация привела к их полному вымиранию.

Это объясняет редкость лотов, связанных с гуйя, на международных аукционах, что лишь подпитывает желание коллекционеров владеть ими. Примечательно, что, даже купив такой лот в Новой Зеландии, необходимо получить у правительства страны разрешение, чтобы вывезти его. В 2023 году на аукционе в Великобритании продали пару чучел гуйя за 466 тыс. новозеландских долларов, после чего правительство Новой Зеландии потребовало вернуть их на историческую родину. Это же перо останется в стране, поскольку его новый владелец постоянно проживает в Новой Зеландии.

Также OBOZ.UA сообщал об аукционе в Великобритании, на котором продали золотые карманные часы самого богатого человека на "Титанике". Купил лот частный американский коллекционер из США.

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