С продажей люксовой яхты Медведчука возникли затруднения: что теперь будет с аукционом

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) начало переговоры с американским аукционным домом Boathouse Auctions по реализации арестованной яхты Медведчука "Royal Romance", после отказа предыдущего победителя торгов, Troostwijk Auctions. Продажа яхты, оцененной более чем в $200 миллионов, впервые в истории Украины проводится за границей, а полученные средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны.

Об этом пишет Арма в Telegram. "Избран новый Победитель торгов и проводит переговоры с аукционным домом Boathouse Auctions (США) по реализации яхты "Royal Romance", – говорится в сообщении.

Впервые в истории Украины государство выставило на продажу арестованный за границей актив - яхту "Royal Romance", принадлежащую коллаборанту Виктору Медведчуку. Аукционный дом Troostwijk Auctions (Нидерланды), первоначально выигравший конкурс на реализацию яхты , отказался от продолжения переговоров. Переговоры по реализации яхты ведутся с американским аукционным домом Boathouse Auctions.

30 апреля 2024 года аукционный дом Troostwijk Auctions официально сообщил АРМА об отказе от продления переговоров по подписанию договора об организации торгов. Причины отказа остаются конфиденциальными.

Согласно условиям конкурса, предложение по реализации 92-метровой яхты "Royal Romance" было передано участнику, занявшему второе место и набрав 108 баллов – Boathouse Auctions. Это подтверждает официальное сообщение от Boathouse Auctions о начале переговоров с представителями Арма.

Глава Нацагентства Елена Дума отметила: "Мы подробно обсуждаем все правовые вопросы и юридические предохранители для проведения аукциона. Украина впервые сталкивается с вопросом реализации арестованного актива такого масштаба за рубежом. Яхта должна быть реализована, а средства от ее реализации должны усилить обороноспособность Украины".

Яхта "Royal Romance", принадлежащая Виктору Медведчуку, была арестована в Хорватии. Аукционный дом Troostwijk Auctions был первоначально выбран для реализации этого актива. Однако после их отказа право на проведение торгов было передано Boathouse Auctions, американскому аукционному дому, специализирующемуся на реализации высококачественных яхт.

Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов. Это пятипалубная яхта протяженностью 92,5 метра, построенная нидерландской компанией Feadship. На судне есть лифт и 12-метровый бассейн, переходящий в водопад. Одновременно на яхте могут находиться 14 гостей и 22 члена экипажа. Медведчук владеет судном через компанию Fregata Marine Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах и связанную с его женой Оксаной Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начался процесс передачи в государственное управление арестованных активов "Межигорье" – ранее резиденции президента Виктора Януковича. После этого имущество перейдет в управление вновь созданного государственного учреждения Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

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