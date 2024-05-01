Имущество бывшей резиденции Януковича "Межигорье" начали передавать государству – АРМА

В Украине начался процесс передачи в государственное управление арестованных активов "Межигорья" – ранее резиденции беглого президента Виктора Януковича. После этого имущество перейдет в управление вновь созданного государственного учреждения Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Там отметили: указанные активы арестованы в рамках уголовного производства "о расследовании фактов присвоения бывшим президентом имущества, находящегося на территории урочища Межгорье".

"Начали передачу в государственное управление арестованных активов, находящихся на территории парка. Проверка наличия и обзор имущества "Межигорье" является первым этапом процесса передачи в управление государственному учреждению "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" арестованных активов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: арестованное имущества бывшей резиденции Януковича является доказательством по уголовным делам против него. И именно для этого активисты:

создали некоммерческую общественную организацию ОО "НПУ "Межигорье";

"более 10 лет распоряжались арестованным имуществом, получая прибыль от реализации входных билетов и ведения коммерческой деятельности".

Какое имущество в "Межигорье" получит государство

Вместе с тем отмечается: государству, в частности, будет передано движимое имущество – "составляющее инфраструктуру паркового комплекса". Оно используется для:

тепло-, электро-, водоснабжения;

водоотведения;

охраны паркового комплекса.

"То есть, это имущество, которое находится на государственных землях. И обеспечивает бесперебойную работу государственного учреждения", – отметили в АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине заочно осудили экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника и бывшего главу Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворону, которые занимали эти должности во времена беглого президента Виктора Януковича. Злоумышленники получили 15 и 12 лет заключения соответственно.