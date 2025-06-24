Цены на нефть обвалились после нового заявления Трампа: что происходит на рынке

Несмотря на то, что Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами, поддерживая турбулентность на богатом нефтью Ближнем Востоке, цены на нефть поползли вниз. Таким образом инвесторы отреагировали на снижение шансов на перекрытие Ормузского пролива.

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Как сообщила рыночный обозреватель Reuters Стелла Кью, 24 июня цены на нефть упали почти на 3%, в дополнение к 9%, которые котировки потеряли за ночь накануне. Таким образом, фьючерсы на американскую сырую нефть WTI вернулись к самой низкой с 11 июня (день накануне начала ирано-израильской войны) отметки 66,80 доллара за баррель.

Она связывает, это с уменьшением непосредственной угрозы главной "нефтяной артерии" планеты – Ормузском проливе. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о "тотальном" прекращении огня – это означает, что 12-дневному конфликту двух ближневосточных стран может быть положен конец.

"Бесспорно, инвесторы надеются, что это (перемирие. – Ред.) реально и выдержит испытания. Всего несколько дней назад США нанесли удары по Ирану, что рисковало втянуть их в очередную дорогостоящую внешнюю войну", – пишет аналитик.

Впрочем, она отметила, что ситуация остается очень нестабильной: на ночь Иран снова атаковал Израиль ракетами, в результате чего в городе Беэр-Шева было поражено здание, а три человека погибли. В то же время из Ирана поступают разные сообщения: некоторые чиновники уже подтвердили, что страна согласилась на прекращение огня, но министр иностранных дел заявил, что этого не будет, пока Израиль не прекратит свои атаки.

Зато в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявили, что страна готова к прекращению огня, поскольку достигла "всех целей" своей операции. В то же время власти пообещали решительно отвечать на любое нарушение прекращения перемирия.

Это повлияло не только на нефть, но и на рисковые активы: фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, а Nasdaq – на 0,7%. Фьючерсы европейского фондового рынка EUROSTOXX 50 тоже выросли на 1,2%, индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI – на 2,1%, индекс японского фондового рынка Nikkei – на 1,1%, а южнокорейские акции достигли самого высокого уровня с сентября 2021 года.

"Внимание инвесторов переключается на предстоящее выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС. – Ред.) Джерома Пауэлла перед Конгрессом. ФРС не приняла никаких мер по процентным ставкам в этом году из-за инфляционного влияния тарифов Трампа", – отмечает Кью. Эксперт добавила, что некоторые другие члены ФРС готовы снизить ставки, что может дать Трампу волю заменить Пауэлла в должности.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня член комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана генерал Исмаил Коусари сообщил, что Исламский консультативный совет проголосовал за закрытие Ормузского пролива для судоходства. Официально решение вступит в силу после одобрения верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Это бы перекрыло главный нефтяной путь в мире и, по прогнозам экспертов, могло повлечь рост цены ресурса до 110 долларов за баррель.

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