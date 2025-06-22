Парламент Ирана согласовал закрытие Ормузского пролива: окончательное решение за Хаменеи – СМИ

В парламенте Ирана проголосовали за закрытие Ормузского пролива для судоходства. Решение пока не вступило в силу, так как его должен одобрить Высший совет национальной безопасности (его формально возглавляет президент Масуд Пезешкиан, но фактически – верховный лидер аятолла Али Хаменеи).

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Об этом 22 июня сообщил государственный телеканал Press TV со ссылкой на генерала Исмаила Коусари, члена парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике. Он пригрозил, что вопрос стоит на повестке дня и "будет реализован, когда это будет необходимо".

В статье сказано, что "ключевую артерию мировой торговли энергоносителями" могут заблокировать "в ответ на американскую агрессию и молчание международного сообщества".

Ормузский пролив является действительно важным судоходным маршрутом: через него проходит около 20% мировой нефти и около 30% сжиженного природного газа.

Заблокировать этот морской путь 22 июня пригрозил и глава ВМС Корпуса стражей исламской революции генерал Алиреза Тангсири.

"Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится", – процитировал его телеканал Samaa. Тангсири утверждает, что магистраль "может быть закрыта в течение нескольких часов".

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) оценило угрозу коммерческому судоходству США в Красном море и Аденском заливе недалеко от Ирана как "высокую", передает The Guardian.

Почему работа Ормузского пролива имеет значение для мира?

Ормузский пролив – это "морской коридор" между Ираном и Оманом. Он соединяет Персидский и Оманский заливы, а также предоставляет Ирану и некоторым соседним странам выход к Индийскому океану.

Пролив активно используют такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, а также Иран.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти, примерно 17–18 миллионов баррелей в день. Также осуществляется транзит большого количества сжиженного природного газа, особенно из Катара, одного из крупнейших мировых экспортеров СПГ.

В самом узком месте Ормузский пролив имеет всего 33 километра ширины (из них судоходного пути – 3,7 километра).

Его перекрытие может вызвать еще больший рост цен на нефть (от чего выиграет страна-агрессор Россия). Иранские источники утверждают, что скачек стоимости барреля якобы может составить 80% только за первую неделю.

Иран уже блокировал Ормузский пролив во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов и устроил там "танкерную войну". Ирак атаковал только иранские танкеры, тогда как Иран атаковал вообще все корабли и суда, в том числе силы ВМС США.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– После того, как 13 июня Израиль начал свою операцию "Восходящий лев", Соединенные Штаты напрямую присоединились к ударам по иранским ядерным объектам. Это произошло в ночь на воскресенье, 22 июня. ВВС США атаковали три цели – Фордо, Натанз и Исфахан.

– После этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ядерная программа Исламской Республики Иран якобы "разрушена".

– В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели. Мол, "будет либо мир, либо трагедия для Ирана".

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