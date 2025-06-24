'Достигнуты все цели': Израиль официально согласился на предложение Трампа о прекращении огня

Израиль 24 июня согласился на прекращение огня в войне с Ираном. Ранее о начале перемирия заявили иранские СМИ – после ударов Тегерана по Израилю.

Видео дня

В офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявили, что достигли "всех целей" своей операции и пообещали "решительно отвечать" на любое нарушение прекращения огня. Заявление обнародовано на сайте канцелярии израильского премьера.

Израиль подтверждает, что согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном, но "решительно ответит" на любые нарушения перемирия.

Утром 24 июня Нетаньяху провёл встречу с членами кабинета министров, с министром обороны, начальником штаба Армии обороны Израиля и главой Моссада, в ходе которой сообщил им, что "Израиль достиг всех целей операции "Восходящий лев" и многого другого".

"Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу – как в ядерной, так и в ракетной сферах. Армия обороны Израиля достигла полного контроля над воздухом Тегерана, нанесла серьезный ущерб военному руководству и уничтожила десятки центральных правительственных целей Ирана", – указано в официальном заявлении офиса премьер-министра государства.

Также там подчёркивается, что только в течение последних суток "Армия обороны Израиля также нанесла серьёзные удары по правительственным целям в центре Тегерана, ликвидировав сотни оперативников "Басидж" – механизма подавления террористического режима – и ликвидировав ещё одного старшего учёного-ядерщика".

У Нетаньяху также выразили от имени Израиля благодарность президенту США Дональду Трампу и возглавляемой им стране за "поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы".

"Учитывая достижение целей операции и в полной координации с президентом Трампом, Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня", – говорится в заявлении премьер-министра.

В то же время Иерусалим подчеркнул, что Израиль "решительно отреагирует на любое нарушение режима прекращения огня".

Напомним, 24 июня президент США Дональд Трамп ранее заявил о начале режима прекращения огня, которое, по его словам, будет "вечным". Это заявление было обнародовано практически одновременно с тем, как иранская баллистика попала в жилой дом в Беэр-Шеве, убив по меньшей мере четырех израильтян.

Вопреки заявлениям из Белого дома о том, что согласие Тегерана является исключительной заслугой Трампа, американское агентство Reuters сообщило, что согласия от Ирана принять предложение США о перемирии добился премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!