Ryanair готова снова летать в Крым: авиакомпания выдвинула два условия

Авиакомпания Ryanair готова первой возобновить полеты в Крым после деоккупации полуострова, но для этого необходимо обеспечить безопасность авиасообщения. В то же время, украинские власти ожидают, что к развитию освобожденного от России полуострова зайдут и другие крупные международные компании.

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Об этом на мероприятии "Украина 2050. Диалоги о будущем" 14 ноября заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Она напомнила, что в прошлом году крупнейший европейский лоукостер подписал с украинскими властями меморандум о сотрудничестве касательно будущего Крыма.

"Гендиректоры Ryanair сказали, что после того, как Крым будет деоккупирован, когда будет обеспечена безопасность, мы готовы первыми заходить в Крым, возобновлять авиасообщение. Это вопрос туристического потенциала, чтобы это были не просто койкоместа в Крыму, как мы это помним, а это вопрос того, чтобы заходили большие сетевые структуры", – заявила Ташева.

Впрочем, об инвестициях, которые могут поступить на полуостров после деоккупации, говорить пока сложно. По словам Ташевой, для этого в Крыму необходимо развивать инфраструктуру и восстановить безопасность.

Следует отметить, что в последнее время в Украине активно обсуждается возобновление авиасообщения. Министерство развития общин и территорий даже презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Старший партнер компании по управлению рисками Marsh McLennan Криспин Эллисон считает, что полеты гражданской авиации могут возобновиться уже к концу января 2025 года. Предположительно, их будут осуществлять самолеты 5 или 6 авиакомпаний из аэропорта "Львов" или "Борисполь". В то же время, пока никто точно не знает, когда возможно будет восстановить пассажирские полеты в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, российские "Шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается и рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов при усилении ПВО.

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