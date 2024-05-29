Рубли не принимают, заказы не отправляют: россиян "забанили" на AliExpress

Китайский маркетплейс AliExpress ужесточил условия для покупателей из России – теперь они не смогут рассчитаться рублями. Кроме того, при оформлении доставки пропала возможность заказать покупку в Россию.

Как сообщают росСМИ, такое решение компания Alibaba, которой принадлежит площадка, приняла, прежде всего, из-за угрозы вторичных санкций, с которыми связаны и другие проблемы с российскими платежами в Китае.

"Из российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней", – на правах анонимности заявил эксперт на рынке маркетплейсов.

Он пояснил, что граждане РФ все же смогут заказывать товары на популярной платформе, но им придется прибегать к схемам с казахстанскими, киргизскими и армянскими банковскими картами. Но для физической доставки продуктов в РФ понадобятся определенные транзитные схемы. Это приведет к дополнительным расходам и может сделать покупки на AliExpress экономически невыгодными.

В 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло группу Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны из-за ее сотрудничества с Россией. Компанию уличили в предоставлении платформы для продажи товаров из меди, вывезенной с временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, на площадке блокировали украинских пользователей за упоминания о войне, но не удаляли пророссийские сообщения.

Кроме того, на AliExpress обнаружили карбюраторы Tillotson, которые массово используются не только в гражданской технике, но и в российских "Шахедах", которыми страна-террорист обстреливает украинские города.

Ранее сообщалось, что около десяти банков в Китае перестали принимать платежи из России, осуществленные в юанях. Транзакции отклоняются, а деньги возвращают клиентам. Введение ограничений, вероятно, связано с тем, что финучреждения боятся попасть под вторичные санкции США. Такие правила усложняют жизнь бизнесу из РФ, но россияне активно ищут новые пути обхода санкций.

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