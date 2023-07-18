Продаются даже на AliExpress: как ирландская деталь могла оказаться в "Шахеде", который атаковал Николаев

Замеченная на обломке двигателя "Шахеда", который атаковал Николаев в ночь на 18 июля, надпись Made in Ireland ("Сделано в Ирландии") не означает, что Ирландия поставляла Ирану детали для производства дронов-камикадзе. Дело в том, что такая надпись нанесена на карбюратор Tillotson – такие массово используются в гражданской технике и продаются даже на AliExpress.

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Как показал мониторинг OBOZREVATEL, на AliExpress представлены тысячи подобных карбюраторов. И хотя иранцы не могут делать заказы напрямую на "Али", в их стране работают сайты-посредники, поэтому покупка не является большой проблемой.

Таким образом, вполне вероятно, что Ирану для использования ирландских деталей в "Шахедах" не пришлось даже прибегать к контрабанде. На дрон, по сути, поставили один из миллионов карбюраторов, которые можно купить в любой точке мира.

Если же иранский "Шахед" проходил какую-либо дополнительную досборку или модификацию в России, то достать ирландскую деталь было еще проще. Россияне могут делать заказы на AliExpress и других китайских площадках вообще без каких-либо ограничений.

Карбюраторы Tillotson широко используется в технике гражданского назначения. Например, их устанавливают в бензопилы, парапланы и многие другие устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем не менее в оружии и технике России насчитали 1 057 иностранных компонентов, изготовленных 155 компаниями. Больше всего компонентов было изготовлено компаниями из Соединенных Штатов.