Всемирно известный маркетплейс AliExpress объявлен международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны. Ей, в частности, принадлежит всемирно известный маркетплейс AliExpress. Это грозит является группе компаний серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

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Как рассказали в самом НАПК, причиной такого решения стало сотрудничество группы с Россией. В частности, отмечается, она предоставляет свои платформы для продажи товаров из меди, вывезенной с временно оккупированных территорий Украины.

"В апреле 2023-го агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала не менее 3 220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 млн долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (контролируется россиянами) в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года. По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаваемые на платформах Alibaba", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, Alibaba на своих платформах прибегает к цензуре украинского контента, связанного с развязанной Россией войной. Так:

в марте 2022 года компания заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тыс. подписчиков, за сообщение о войне;

пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

Помимо этого, рассказали в агентстве, в России действует платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ (РУ)":

ее владельцем является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd;

за 2022 год ее прибыль составила 16,3 млрд рублей (около 160 млн долларов).

"Все данные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию. Не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически", – резюмировали в НАПК.

Объявление международным спонсором войны – что это значит

Alibaba Group Holding Limited – далеко не первая международная компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

К примеру, ранее американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК ранее также направило письма компаниям, которые внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами и обсудить выход бизнеса из страны-террористки России.