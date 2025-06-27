Россия захватила перспективное месторождение лития в Украине: что это значит

Российские войска, захватили уже второе из четырех украинских месторождений лития – критически важного минерала для производства электрических батарей. Речь идет о месторождении в селе Шевченко в Донецкой области. Оно считается одним из наиболее перспективных, а кроме лития, в нем обнаружены и другие редкие полезные ископаемые.

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Об этом сообщило Le Figaro. Месторождение площадью 40 га расположено в 3 км от границы с Днепропетровской областью.

Украина и литий: что означает потеря "Шевченко"

Захват "Шевченко" дает оккупантам контроль над одним из наиболее перспективных месторождений лития в Украине. "Литиевое месторождение, обнаруженное в 1982 году и занимающее 40 гектаров, находится под контролем России уже несколько дней, так как оно расположено на восточной окраине села", – отмечает издание.

Литий, или "белое золото", – ключевой компонент для производства аккумуляторов электромобилей. Цена металла значительно выросла в последние годы.

В Украине было выявлено четыре месторождения лития, но ни одно из них пока не разрабатывалось. Помимо "Шевченко", "Крутая Балка" вблизи Азовского моря была захвачена российскими войсками в первые дни вторжения. Еще два месторождения – "Полоховское" и "Добра" – находятся в более отдаленных от фронта регионах.

Но именно месторождение "Шевченко" является единственным из четырех, состоящим из "высокоминерализованного сподумена" – разновидности литиевой руды, в которой содержится очень высокая концентрация лития. По данным Нацслужбы геологических исследований Украины, содержание сподумена в месторождении достигает 90%. А помимо лития, месторождение "Шевченко" также содержит:

тантал;

ниобий;

бериллий;

цезий:

рубидий;

олово.

Сколько лития в Украине

Точные данные об общих запасах металла в Украине засекречены, но, по оценкам Национальной академии наук (НАН) Украины, опубликованным до российского вторжения 24 февраля 2022 года, они составляли 500 тыс. тонн.

Это больше, чем у Португалии, обладающей крупнейшими месторождениями в Европе. "Украина имела большие шансы стать одним из ведущих мировых производителей лития", – отмечали в НАН.

Интересно, что именно разработка месторождение лития, вероятно, станет первым проектом, реализованным в рамках "соглашения о недрах" между США и Украиной. По данным источников, украинское правительство согласилось начать работу над рекомендациями по открытию тендеров для компаний на разработку месторождения "Добра".

Как сообщал OBOZ.UA:

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться средствами от разработки украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров и на сайте Белого дома.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требует изменений в Конституцию Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

Позже Украина и США подписали еще два договора – о технических аспектах реализации сотрудничества.

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