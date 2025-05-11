Металлы для F-16, имплантов и аккумуляторов: какие украинские месторождения интересуют США больше всего

Украина имеет большие залежи титана и редкоземельных металлов, которые используются в производстве аккумуляторов, электроники, медицинских имплантов и высокопрочных сплавов, необходимых для изготовления самолетов F-16, F-35 и другой современной техники. После заключения соглашения о сотрудничестве в области недропользования с США именно эти украинские ресурсы стали объектом интереса американских инвесторов, которые планируют привлечь новейшие технологии для их добычи и переработки.

Видео дня

Об этом рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова в интервью СМИ. Украина – одна из немногих стран Европы, которая имеет промышленные запасы титана.

Этот металл незаменим в военной технике, в частности для изготовления корпусов самолетов F-16 и F-35, используется в судостроении, протезировании и производстве аккумуляторов. По словам Ремезовой, "в изделиях из титана добавленная стоимость очень высокая, титан - это основа современного машиностроения, медицины и оборонной сферы".

Ремезова также отмечает, что лучшее российское месторождение титана будет хуже посредственного украинского, а по оценкам ученых, общий потенциал Украины может достигать до 20% мировых запасов этого металла. Кроме титана, в Украине сосредоточены месторождения скандия, неодима, тербия, диспрозия, иттрия и других редкоземельных металлов, которые являются основой для:

авиационной промышленности (скандий в сплавах для боевых самолетов);

(скандий в сплавах для боевых самолетов); высокомагнитных материалов (неодим, диспрозий);

(неодим, диспрозий); электроники и лазерной техники (тербий, иттрий);

(тербий, иттрий); энергетики и гибридного транспорта.

По мнению эксперта, именно эти элементы открывают для Украины новые перспективы, ведь "редкоземельные - это металлы будущего, и если мы не начнем их разрабатывать, то просто потеряем шанс на экономическую модернизацию".

Крупнейшие перспективные месторождения: Пержанское (Житомирщина), Азовское и Мазуровское (Приазовье), Новополтавское (центр страны). Часть этих объектов, к сожалению, сейчас находится под оккупацией.

Мировая зависимость от китайского экспорта редкоземельных металлов - это серьезный геополитический риск. Именно поэтому США активно ищут альтернативные источники поставок, иУкраина, по словам Ремезовой, имеет шанс "стать стратегическим партнером в формировании новой, безопасной цепи поставок". Кроме сырья, американские компании могут привнести в Украину технологии разведки, экологической добычи и переработки, создать новые рабочие места, открыть научные программы в университетах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и США заключат еще два технических договора о полезных ископаемых - Соглашение об ограниченном партнерстве и Соглашение о генеральном партнере. Их тексты официально не были опубликованы, однако, по неофициальным данным, документы содержат договоренности о механизме работы американо-украинского инвестфонда, распределении прибыли и других важных деталях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!