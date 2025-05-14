Украина и США подписали еще два соглашения по недрам: о чем именно договорились

Украина и США подписали еще два соглашения в рамках "соглашения о недрах" – они определяют, как именно будет работать совместный инвестиционный фонд и как будет наполняться его капитал. Соглашения предусматривают, что США будут вкладывать деньги и вооружение, а Украина – половину доходов от новых лицензий на недра, причем все доходы первые 10 лет будут реинвестироваться в украинскую экономику.

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Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в комментарии Forbes. 13 мая были подписаны два новых соглашения, которые детализируют структуру управления и механизм функционирования совместного инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах.

В отличие от уже ратифицированного рамочного соглашения, эти документы имеют юридическую силу и не требуют утверждения Верховной Радой. Это означает, что старт полноценной работы фонда фактически начат.

Соглашение предусматривает создание капитала фонда путем выпуска двух типов акций – класса A и класса B. Акции класса B – это базовый вклад сторон. Со стороны США – финансовая помощь и часть военных поставок, со стороны Украины – 50% бюджетных поступлений от новых лицензий на пользование недрами. Речь идет о тех лицензиях, которые либо не использовались в течение последних пяти лет, либо имеют мизерный процент фактической добычи. То есть задействован будет большой потенциал так называемых "спящих" недр, которые годами оставались нетронутыми.

Второй тип акций класса A предусматривает дополнительные взносы. Это могут быть любые другие средства, которые поступают за пределами лицензий или привычных бюджетных источников. Для Украины это могут быть целевые инвестиции, для США – новая военная или финансовая помощь. Важно, что стороны не обязаны вносить равнозначные суммы в этом классе.

Все поступления в течение первых десяти лет будут реинвестироваться исключительно в Украину. Ориентир – развитие перерабатывающей промышленности, в частности в критически важных для экономики секторах. Прибыли стороны начнут делить с 2035 года – и только те, которые будут получены из проектов, где инвестировали обе стороны. Если, например, в фонд инвестирует только США, то и первая прибыль целиком возвращается американской стороне. Все дальнейшие доходы уже будут распределяться поровну.

Фондом будет руководить совет из шести человек – по три от каждой страны. Все критические решения будут приниматься только единогласно, что гарантирует паритет и равноправие. Кроме этого, создаются четыре специализированных комитета – инвестиционный, аудиторский, административный и по поиску проектов. Они будут помогать с запуском инвестиций, выбором перспективных направлений и мониторингом эффективности расходов.

Украинская сторона уже передала США дипломатическую ноту, удостоверяющую завершение внутренних процедур. Ожидается, что соответствующая нота от Вашингтона будет получена 23 мая. Также Верховная Рада должна окончательно принять изменения в Бюджетный кодекс, которые обеспечат юридическую реализацию новой структуры.

Следующим шагом станет формирование команды фонда, разработка инвестиционной политики и поиск внешних советников. Предпочтение будет отдаваться международным компаниям с опытом работы в Украине. Планируется, что первые проекты будут представлены уже в июле – на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина имеет большие залежи титана и редкоземельных металлов, которые используются в производстве аккумуляторов, электроники, медицинских имплантов и высокопрочных сплавов, необходимых для изготовления самолетов F-16, F-35 и другой современной техники. После заключения соглашения о сотрудничестве в области недропользования с США именно эти украинские ресурсы стали объектом интереса американских инвесторов, которые планируют привлечь новейшие технологии для их добычи и переработки.

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