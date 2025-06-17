Украина сделала первый шаг к выполнению соглашения с США: какое месторождение будут разрабатывать

Более месяца назад Украина подписала с США знаковое соглашение о полезных ископаемых. И теперь Киев стремится показать администрации Трампа, что соглашение может принести быстрые и ощутимые результаты - одобрены первые шаги для того, чтобы частные инвесторы имели возможность разрабатывать крупное государственное месторождение лития.

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Этот проект станет первым, которому предоставлен зеленый свет в рамках соглашения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

По данным источников издания, украинское правительство согласилось начать работу над рекомендациями по открытию тендеров для компаний на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине. Это одно из крупнейших в нашей стране месторождений лития, минерала, критически важного для производства электрических батарей.

"Среди вероятных претендентов - консорциум инвесторов, в который входят TechMet, энергетическая инвестиционная компания, частично принадлежащая правительству США, и миллиардер Рональд С. Лаудер, друг президента Трампа. Группа уже давно выражала интерес к литиевому месторождению Добра, призывая президента Украины Владимира Зеленского в конце 2023 года открыть торги", - пишет издание.

Согласно тексту более широкого соглашения между США и Украиной, половина доходов, которые получит правительство нашей страны от добычи ископаемых, будет перечисляться в Украинско-американский инвестиционный фонд. Эти доходы затем будут реинвестированы в экономику Украины.

Однако Соединенные Штаты также будут претендовать на определенную часть этих средств, акцентирует NYT. Американский президент Дональд Трамп представил эту договоренность как "возмещение за прошлую помощь" со стороны США.

Издание отмечает, что подготовка таких рекомендаций по добыче ресурсов продлится несколько недель, и украинское правительство все еще может решить не открывать тендер.

Тем не менее, новое решение украинского правительства свидетельствует о попытке Украины продемонстрировать Трампу, что соглашение продвигается. Это происходит на фоне растущих опасений, что США может отстраниться от войны в Украине, поскольку переговоры о прекращении огня с Россией зашли в тупик, отмечают авторы статьи.

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться средствами с разработки украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

12 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требует изменений в Конституцию Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

Позже Украинаи США подписали еще два договора - о технических аспектах реализации сотрудничества. Эти документы уже не нуждались в ратификации украинского парламента:

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня депутаты Верховной Рады Украины окончательно одобрили законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Украиной и США. Документ призван урегулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в будущий совместный с США Фонд восстановления.

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