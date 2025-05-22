Восстановление после войны можно ускорить на года: что даст Украине соглашение об ископаемых с США

Соглашение об ископаемых, которое было заключено с США, открывает перед Украиной много возможностей для экономического роста. В частности оно дает шанс ускорить темпы послевоенного восстановления страны на десятки лет.

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Об этом, как сообщает "Телеграф", заявил председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин. Из-за масштабов разрушений и потребности в поддержке войска государству просто не хватает финансового ресурса на это.

"Такое соглашение - огромный плюс для нас. Это дает сигнал инвесторам. А они нам нужны, потому что финансовый ресурс государства на восстановление очень маленький. Если финансировать восстановление такими темпами как сейчас, то нам потребуется 70 лет", - говорит Сухомлин.

Он отметил, что некоторые проекты можно профинансировать негосударственными средствами. В частности, это может быть строительство большого ветропарка или другие привлекательные и приоритетные для государства проекты.

"Согласно стратегии 5 Case Models, если есть возможность профинансировать проект деньгами из бизнеса, то государственные средства на это не тратятся. И в рамках этого мероприятие иностранных инвесторов для нас очень важно", - отметил глава Агентства восстановления.

Кроме того, Сергей Сухомлин опроверг заявления некоторых предыдущих чиновников, что концессионные дороги (платные трассы, строящиеся частным инвестором, за что они получают право на управление ими в течение определенного срока) могут появиться в Украине минимум через 5 лет. Глава Госвосстановления считает, что до завершения войны этот вопрос не будет стоять на повестке дня, хотя власть уже работает над этим проектом.

"Это вопрос больших инвестиций. Такие большие и дорогостоящие проекты могут рассматриваться только после окончания войны. Но это не значит, что сегодня мы не работаем над подготовкой технико-экономического обоснования под эти проекты", - резюмировал Сухомлин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, соглашение о недрах в мае было заключено 1 мая. А позже Украина и США подписали еще два соглашения, которые определяют, как именно будет работать совместный инвестиционный фонд и как будет наполняться его капитал. Соглашения предусматривают, что США будут вкладывать деньги и вооружение, а Украина - половину доходов от новых лицензий на недра, причем все доходы первые 10 лет будут реинвестироваться в украинскую экономику.

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