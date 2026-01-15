Россия украла миллионы тонн украинского зерна: кого накормили зерном из оккупации

В 2025 году Россия незаконно вывезла более 2 млн тонн зерна, выращенного на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ). Крупнейшим покупателем краденого зерна стал Египет.

Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что "черное" зерно вывозили теневым зерновым флотом через черноморские и азовские порты.

Самым популярным направлением для незаконного экспорта стал Египет, куда вывезли почти 40% всего зерна. Также его поставляли на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы.

В общем украинская разведка обнаружила 45 судов, причастных к краже украинского зерна с ВОТ и его транспортировки на мировые рынки. На 43 сухогруза, а также на 39 капитанов были наложены санкции – аналогичная судьба ждет и компании, причастные к незаконной торговле.

"Я призываю наших европейских партнеров начать систематическое противодействие этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую представляют такие действия. Важно задействовать все возможные инструменты, как национальные, так и международные. Мы также ожидаем более скоординированных действий и усилий от агентства Frontex", – отметил Сибига.

Он призвал Европу как можно скорее наложить санкции на всю российскую инфраструктуру, причастную к краже украинского зерна, а также его покупателей. Глава МИД подчеркнул, что нелегальный экспорт зерна не только угрожает глобальной продовольственной безопасности, но и является источником финансирования кремлевского режима и его военной машины.

"В 2026 году Черное, Азовское и Балтийское моря должны освободиться от любых российских теневых флотов", – резюмировал Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители и пограничники задержали и арестовали судно российского "теневого флота". Сухогруз использовался для кражи зерна с временно оккупированных территорий – с его помощью более 6,9 тыс. тонн украинской пшеницы было незаконно вывезено в северную Африку.

