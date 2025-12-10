Вывозили краденое зерно через Крым: в Украине арестовали судно "теневого флота" России

Украинские правоохранители и пограничники задержали и арестовали судно российского "теневого флота". Сухогруз использовался для кражи зерна с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины (СБУ). Судно задержали в Одесском морском порту еще 6 декабря 2025 года – оно прибыло под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

Тогда же его капитану объявили о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию по предварительному сговору (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Ему грозит до 5 или до 8 лет заключения.

"В ходе следственных действий на борту судна правоохранители допросили экипаж и провели обыски, в ходе которых были обнаружены документы, подтверждающие использование данного сухогруза в нарушение законодательства Украины", – сообщили в Госпогранслужбе.

Что установило следствие

Владелец корабля уже находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В 2020 году пограничники сообщали в прокуратуру АР Крым о преступлении по факту систематического захода судна в порты временно оккупированного полуострова.

Январь 2021 года – в порту временно оккупированного Севастополя было незаконно загружено более 6,9 тыс . тонн украинской пшеницы, которую впоследствии вывезли в Северную Африку.

. тонн украинской пшеницы, которую впоследствии вывезли в Северную Африку. Судно неоднократно меняло название и владельцев, оформлялось на подконтрольные компании из третьих стран – все с целью избежать санкций.

В результате на основании постановления Днепровского районного суда Киева в декабре прошлого года на судно наложили арест, а после завершения следственных действий передали на временное хранение в Одесский морской торговый порт. Сейчас принимаются меры по передаче актива в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на июнь под западными санкциями находилось около 400 российских танкеров, однако эксперты утверждают, что общая численность "теневого флота" РФ варьируется от 600 до 1000 судов. Таким образом, реальный масштаб флота, который Россия использует для обхода санкций, может в 1,5-2,5 раза превышать общеизвестные цифры.

