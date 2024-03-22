В "Укрэнерго" заявили о самой масштабной атаке РФ на энергетику: в каких городах больше всего повреждений

Атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта была самой большой за все время полномасштабной войны. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".

Об этом в эфире "Единого телемарафона" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он также отметил, что есть повреждения энергетических объектов во многих регионах, особенно, к сожалению, досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах. По словам Владимира Кудрицкого, враг целил в разные объекты энергосистемы – генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов о статусе повреждений ДнепроГЭС: пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен за несколько часов", – отметил глава НЭК "Укрэнерго".

Владимир Кудрицкий также отметил, что после отбоя тревог началось установление масштаба повреждений на всех объектах. "Подчеркиваю, что людей и квалификации у нас достаточно для быстрого преодоления последствий вероломной атаки. Еще раз подчеркиваю, энергосистема работает целостно. Всех потребителей, всех украинцев прошу набраться терпения и не поддаваться панике. Это уже случалось, энергетики работают и делают все возможное чтобы энергоснабжение пострадавшие регионы были восстановлены в кратчайшие сроки", – подытожил Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 22 марта нанесла повреждение ряду объектов критической энергетики. Военные преступники обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, ДнепроГЭС. Аварийные отключения и превентивные графики отключения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Полностью обесточен Харьков.

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