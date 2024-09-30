Россия будет продавать уголь с оккупированных территорий за границу: кто может купить ресурсы

Несмотря на то, что собственная угольная отрасль в России переживает экономический упадок, захватчики решили продавать уголь из оккупированного Донбасса. Вероятных покупателей ищут в странах Азии, лояльных Кремлю.

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Как сообщают росСМИ, об этом заявил первый заместитель оккупационной администрации так называемой ДНР Андрей Чертков. По его словам, незаконным экспортом ископаемого топлива с временно оккупированных территорий Украины планирует заняться компания "Торговый дом "Донский уголь".

Гендиректор компании Олег Князев утверждает, что начало продажи донбасского угля заграницу запланировано на октябрь. Переговоры уже ведутся с потенциальными покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии.

Ресурсы планируют вывозить через порты оккупированного Мариуполя или российских Таганрога и Ростова-на-Дону. Также может быть привлечена железная дорога через Азербайджан и Иран. В то же время экспортировать продукцию через дальневосточные порты не планируют из-за потенциальной конкуренции с российским углем.

О "Торговом доме "Донский уголь" известно, что компания была зарегистрирована в июле 2020 года в Ростове-на-Дону, а с 4 апреля 2024 года она на 100% принадлежит предпринимателю Николаю Казакову. В 2020-2023 годах долями в ней владели Виталий Донченко и Александр Маслюк, в отношении которых Украина ввела санкции.

В общей сложности ей принадлежат 10 шахт. С февраля по июнь 2024 года оккупационная администрация Донбасса передала этой компании следующие рудники:

"Самсоновская-Западная";

"Довжанская-Капитальная";

"Комсомольская";

имени Вахрушева;

имени Фрунзе;

"Молодогвардейская";

"Красный Партизан";

"Харьковская";

"Суходольская-Восточная";

имени Баракова

Между тем собственная угольная промышленность России стала глубоко убыточной. По итогам первого полугодия 2024 г. ее сальдированный финансовый результат составил минус 7,1 млрд руб. Кроме того, сейчас более половины угольных компаний РФ убыточны, а их совокупные потери выросли в 3,4 раза, до 93,7 млрд руб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за международных санкций против России Китай заморозил часть трансграничных платежей стране-агрессору. В результате российско-китайский проект разработки Зашуланского угольного месторождения остался без финансирования.

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