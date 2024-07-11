Самая прибыльная отрасль экономики РФ идет ко дну: доля убыточных предприятий увеличилась

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, а экспорт угля сократился на 12% из-за низких цен на экспорт и роста транспортных расходов. По прогнозам, ущерб угольной отрасли России в 2024 году может составить 450 миллиардов рублей из-за санкций и экономических трудностей.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Эти данные были опубликованы Росстатом и подтверждают глубокий кризис, в котором оказалась российская угольная ветвь.

Согласно данным Росстата, в январе-апреле 2024 года общая прибыль российских угольных компаний составила 14,3 миллиарда рублей ( 162 миллиона долларов), что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в 2023 году доля прибыльных предприятий в угольной отрасли составила 67%, а в 2022 году – 79%.

Эти данные свидетельствуют о значительном ухудшении финансового положения угольных компаний. Значительное падение доходов явилось следствием нескольких ключевых факторов. Причины падения доходов:

снижение цен на экспорт угля: с апреля 2023 г. цены на экспорт угля остаются на минимальном уровне. Это уменьшило прибыль угольных компаний, ориентированных на международный рынок;

рост железнодорожных тарифов: повышение тарифов на перевозку угля по железной дороге значительно увеличило расходы на транспортировку. Это особенно повлияло на экспорт, поскольку большинство угля транспортируется по железной дороге в порты;

повышение тарифов на перевозку угля по железной дороге значительно увеличило расходы на транспортировку. Это особенно повлияло на экспорт, поскольку большинство угля транспортируется по железной дороге в порты; повышение ставок на погрузку угля в портах: рост стоимости погрузки угля в портах также прибавил дополнительных затрат, что повлияло на общую конкурентоспособность российского угля на мировом рынке.

Санкции, введенные ЕС в августе 2022 года, оказали значительное влияние на экспорт российского угля. Страны ЕС отказались от импорта российского угля из-за вторжения российских войск в Украину. В апреле 2022 года от российского угля отказалась также Япония. Эти ограничения лишили российские угольные компании важных рынков сбыта, что еще больше усугубило кризис.

Комиссия по энергетике при Госсовете прогнозирует, что по итогам 2024 года ущерб российской угольной отрасли может составить 450 миллиардов рублей (5,1 миллиарда долларов). Этот прогноз основан на текущих тенденциях в отрасли и ожидаемом сохранении низких цен на экспорт угля.

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