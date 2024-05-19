Российский суд заморозил миллионные активы трех ведущих западных банков: что известно

Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на активы Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank в России на общую сумму более 700 млн. евро по иску компании "РусХимАльянс", совместного предприятия "Газпрома". Это решение является частью более широкого юридического конфликта, вызванного санкциями ЕС и прекращением контрактов с европейскими компаниями.

Об этом пишет Finincal Times. "Этот арест является одним из самых больших шагов против западных кредиторов с тех пор, как полномасштабное вторжение Москвы в Украину заставило большинство международных кредиторов вывести или свернуть свой бизнес в России. Это произошло после того, как Европейский центральный банк призвал работающих в России кредиторов еврозоны. , ускорить планы выхода из страны ", – говорится в сообщении.

Иск против Deutsche Bank был подан из-за невыполнения банком своих обязательств по контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde, приостановившей работы из-за санкций ЕС. Как сообщает Financial Times, в июле 2021 года "РусХимАльянс" подписал контракт с Linde на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса для газоперерабатывающего завода и производства сжиженного природного газа в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. Однако из-за санкций работы были прекращены, и "РусХимАльянс" обратился к банкам-гарантам с требованием выплатить банковские гарантии.

Согласно судебным документам, сумма арестованных активов Deutsche Bank, включая имущество и средства на счетах в РФ, составляет 238,6 млн. евро. Суд запретил банку распоряжаться своей 100% долей в уставном капитале российской дочерней компании, а также ООО "Технологический центр Дойче Банка".

Арест также затронул активы UniCredit и Commerzbank. В частности, активы UniCredit были заморожены на сумму 463 млн. евро, что составляет около 4,5% активов банка в России. По Commerzbank, сумма арестованных активов пока неизвестна, но "РусХимАльянс" просил суд заморозить активы кредитора на сумму до 94,9 млн евро.

В ответ на арест активов Deutsche Bank заявил, что выделил большие средства на это дело. "Нам нужно будет посмотреть, как этот иск будет реализован российскими судами, и оценить немедленное операционное влияние в России", – говорится в заявлении банка. Они также сообщили, что банк полностью защищен возмещением от клиента и создал резерв в размере около 260 млн. евро вместе с соответствующим активом возмещения на своих счетах для покрытия российского иска.

UniCredit отметил, что он был проинформирован о подаче иска, и только соответствующие делу активы будут подпадать под действие обеспечительных мер. Commerzbank не ответил на запрос о комментарии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, европейские банки, несмотря на обещания закрыть свои филиалы в России после ее вторжения в Украину, увеличили свои прибыли втрое из-за высоких процентных ставок. Давление со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и угроза санкций с США вынуждают банки ускорять выход с российского рынка, но непростые условия усложняют этот процесс.

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