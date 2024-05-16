Финансирование войны: европейские банки увеличивают свою прибыль в РФ, несмотря на обещания закрыть филиалы

Европейские банки, несмотря на обещания закрыть свои филиалы в России после вторжения в Украину, увеличили свои прибыли втрое из-за высоких процентных ставок. Давление со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и угроза санкций с США заставляют банки ускорять выход с российского рынка, но сложные условия усложняют этот процесс.

Об этом сообщает Bloomberg. "Через два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину крупные европейские кредиторы продолжают управлять мощными, все более прибыльными подразделениями в России, несмотря на публичные обещания их закрыть", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, совокупное количество сотрудников пяти банков стран ЕС с крупнейшими операциями в России упало лишь на 3% после вторжения, а прибыль выросла примерно в три раза благодаря высоким процентным ставкам. Высокие ставки позволяют банкам получать значительные доходы за застрявшие в стране средства, что значительно повышает их доходность.

Медленные темпы выхода из российского рынка побуждали ЕЦБ оказывать давление на банки, чтобы они ускорили свои действия. По словам анонимного источника, вызывает обеспокоенность то, что дальнейшее присутствие в России может повлечь за собой банки санкции США и большие штрафы. "Контролирующий орган попросил все банки с большим бизнесом в РФ ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и выхода из бизнеса ", – сообщила Клаудия Бух, главный наблюдательный чиновник ЕЦБ.

Западные санкции, резко ограничивающие сферу деятельности предприятий в РФ, вместе с местными правилами и карательными налогами по продаже затрудняют вывод банковских денег из страны. Дочерние компании иностранных банков в России должны соблюдать местные правила, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. И они сталкиваются с риском возмездия, Кремль иногда конфискует активы компаний или частных лиц из стран, которые он считает недружественными.

Итальянская компания Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получила разрешение от Владимира Путина продать свое российское подразделение группе, возглавляемой местным менеджером подразделения, но соглашение замедлилось из-за бюрократических препятствий. Единственным крупным банком Евросоюза, которому удалось достичь полного выхода из страны, является Société Générale SA, продавший свою крупнейшую российскую дочернюю компанию Росбанк лишь через несколько недель после вторжения, хотя операция побудила банк списать стоимость бизнеса более чем на 3 млрд евро.

После продажи двух меньших подразделений Société Générale сократил штат сотрудников в России более чем на 99%. Голландский банк ING Groep NV, работающий в России с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с РФ, на три четверти примерно до 1,3 млрд евро.

Deutsche Bank AG резко сократил число своих сотрудников в России, преимущественно из-за закрытия ИТ-центра, однако в прошлом году он также получил там более высокую прибыль, чем в 2021 году. Это достаточно типично для банков, которые все еще испытывают деньги в России, учитывая трудности с выводом средств и высокие процентные ставки, которые российский центральный банк платит по депозитам кредиторов. Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем в три раза.

Банки США столкнулись с аналогичными проблемами. Citigroup прекратила почти все институциональные банковские услуги в России в начале прошлого года, хотя она все еще имеет 7 млрд долларов, привязанных к стране, большая часть которых находится на депозитах в центральном банке. JPMorgan Chase сообщает, что по состоянию на март у нее в России застряло около 350 млн долларов.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, выводящих деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником Кремля в ЕС, и он на несколько месяцев приостановил оказание помощи от блока для защиты Украины, прежде чем пойти на уступки, но OTP настаивает, что не получил выгоды от его личных отношений с Путиным. Банк заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы усложняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянская компания UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию со штатом около 3100 сотрудников и насчитывает более 50 филиалов. Банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 млн. евро на случай дефолтов в России и сократил свой кредитный портфель на две трети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Франция и Нидерланды требуют от Европейского Союза санкций против любых финансовых учреждений, помогающих российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии для производства оружия. Эта инициатива станет очередным шагом в усилиях удержать Россию от дальнейшей военной агрессии и обыгрывания санкций.

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