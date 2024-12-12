"Ренессанс для дельцов эпохи Януковича": СМИ узнали, как Продивус и Шапран прибирают к рукам природные богатства Украины и при чем тут Госгеонедра

В Украине процветают масштабные коррупционные схемы, вероятно, связанные с бывшим владельцем "Мостобуда", экс-регионалом Владимиром Продивусом и броварским дельцом Сергеем Шапраном. В частности, структуры Продивуса в Киеве продолжают незаконную перевалку песка в промышленных масштабах, а он сам, похоже, образовал "синдикат" с Шапраном, который при содействии Госгеонедр перебрал в руки контроль над миллиардными активами подсанкционного "Юниграна" Игоря Наумца.

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Об этом пишет "Багнет". Журналисты называют происходящее "ренессансом для дельцов эпохи Януковича". На этом фоне государственный бюджет Украины во время войны недосчитывается многомиллионных поступлений.

"Эти кейсы проливают свет на более широкую картину злоупотреблений в сфере добычи ископаемых, где заметную роль играет Дмитрий Кащук, которого медиа называют теневым куратором Госгеонедр", – отмечают расследователи. Они утверждают: под конец третьего года полномасштабной войны монополистами на рынке недропользования Киевщины и Житомирщины фактически становятся "откровенно пророссийские персонажи".

Традиционно заметным игроком на этом рынке был "Мостобуд" Продивуса, говорится в материале. Владимир Продивус, бывший боксер и депутат-регионал, снискал скандальную славу как близкий знакомый семьи Виктора Медведчука, известного своими пророссийскими взглядами, и как соратник российских спортивных функционеров, связанных с путинским "Газпромом".

Кроме того, в СМИ неоднократно упоминали о возможном тюремном опыте Продивуса в конце 80-х и начале 90-х годов, а также о его связях с криминальными структурами, которые в то время формировались в Украине. В частности, имя Продивуса фигурировало в силовых конфликтах, связанных с рейдерством, нелегальным янтарным бизнесом и перестрелками в Ривненской области.

В 2010-х Продивус официально позиционировал себя как бизнесмен, занимающийся строительством мостов по всей Украине. Но, по информации источников СМИ, его основные доходы поступали именно от теневых схем с ископаемыми. "Одним из ярких примеров является участок площадью 17 гектаров на Выдубичах в Киеве, который арендовала его компания "Мостобуд". Несмотря на то, что фирма должна бюджету колоссальные суммы, и земля должна была быть возвращена громаде, ее годами пытались удержать в частных руках под видом строительства моста", – отмечают журналисты.

Осенью 2024 года расследователи зафиксировали возобновление сомнительной деятельности по перевалке песка, сопровождающейся многочисленными нарушениями закона, в Голосеевском районе Киева. На участке на ул. Промышленная, долгое время находившаяся в аренде компании "Мостобуд", несмотря на решение Верховного суда о возвращении этой земли громаде, дельцы продолжали складировать ископаемые.

При этом техника, используемая для сомнительных работ, регулярно избегала ареста, а после изъятия странным образом оказалась уже на другой "мостобудовской" точке – по ул. Баренбойма, а также на бывшей территории подсанкционной группы компаний "Юнигран", контроль над которой получил новый вероятный партнер Продивуса – Сергей Шапран.

Аренда земли на обоих участках была официально прекращена, но это не помешало выходцам из "Мостостроя" использовать ее для своих нужд. Не изменили ситуацию и уголовные производства – полиция Киева инициировала дела по перевалке песка на воде (ЕРДР 1202400160000026) и на суше (ЕРДР 12024100010003125).

"Правоохранители вовремя не наложили арест на технику, а орудия преступления не признаны вещественными доказательствами. Такое промедление, а также ненадлежащее наблюдение со стороны окружных прокуратур (в частности, Голосеевской и Подольской) лишь усиливают чувство безнаказанности среди участников этой схемы. Учитывая связи между Сергеем Шапраном и бывшим главным прокурором Киева, ситуация выглядит как сознательный саботаж", – отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что недобросовестная предпринимательская деятельность приводит к значительным потерям для государства сразу в нескольких аспектах. В частности:

бюджет фактически теряет доходы от арендных платежей и сборов, которые могли быть получены, если бы деятельность велась законно;

неконтролируемая добыча наносит непоправимый вред экосистеме: извлечение больших объемов ископаемых из русла реки или окрестных земель может приводить к изменениям в гидрологическом балансе, оползням и угрозе затоплений.

"Мостобуд" Продивуса и фирмы из орбиты Шапрана: что связывает одиозных бизнесменов

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, по информации источников СМИ, Продивус покинул Украину. Но в 2024 году бизнесмен вернулся, а по времени это совпало с возобновлением незаконных работ на Выдубичах. При этом, как допускают расследователи, экс-регионал обзавелся новым влиятельным бизнес-партнером – Сергеем Шапраном.

В частности, журналисты зафиксировали, как серый Range Rover Продивуса, который они отслеживали от здания "Мостостроя", припарковался возле бизнес-центра "Гранд" на улице Васильковской. После этого Продивус в сопровождении двух мужчин вошел в офисное здание.

Расследователи предполагают, что экс-регионал тогда посетил офис компании "Денмарк", которую возглавляет Сергей Шапран и которая расположена в бизнес-центре "Гранд" как юридически, так и физически. "Это может свидетельствовать о возвращении Продивуса в Киев и его давним песчаным схемам, но теперь с новым компаньоном. Дополнительные доказательства этого – изменение его телефонного номера в мессенджере WhatsApp с зарубежного на украинский", – отмечается в материале.

Кроме того, во время наблюдения за офисом "Мостобуда" журналисты заметили роскошный автомобиль Mercedes G-Class ("Гелик"). Источники утверждают, что этот автомобиль принадлежит человеку, близкому к мэрии Киева. По их данным, это лицо "может контролировать часть нелегальных операций в столице".

Параллельно в информационном пространстве появились новости о том, что броварской экс-депутат и владелец алюминиевого завода Сергей Шапран стал новым броским игроком на рынке добычи ископаемых. Также именно Шапрану принадлежит ООО "Випек", на площадке которого должна была храниться изъятая на ул. Промышленной техника, и откуда она странным образом "материализовалась" по ул. Баренбойма и бывшем участке "Юниграна".

Важно, что именно контроль над активами подсанкционного "Юниграна" и позволил Шапрану стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Эту схему не так давно до мельчайших подробностей раскрыли расследователи проекта "Схемы".

Речь идет о многочисленных ресурсах холдинга "Юнигран", который занимался добычей полезных ископаемых в Житомирской области и изготовлением тротуарной плитки. В его активы входили производственные объекты, техника, сотни железнодорожных вагонов и гектары земли. Как установили журналисты, новым владельцем этих активов стал бизнесмен из Броваров Сергей Шапран, имеющий связи с экс-прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

Еще в 2022 году деятельность "Юниграна" привлекла внимание правоохранителей, из-за чего его активы были арестованы. А в 2023 году СНБО ввел санкции против владельца холдинга, гражданина РФ Игоря Наумца. Однако вместо национализации активов они перешли в частную собственность. Это стало возможным из-за того, что судья Печерского суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял арест, а прокурор отозвал свою апелляцию.

Сам Наумец в комментарии журналистам "Схем" признал, что Шапран обещал помочь урегулировать его бизнес-проблемы в обмен на 50% активов "Юниграна", но в конце концов забрал весь бизнес. Однако у Шапрана это отрицают и заявляют, что все его действия были легальными.

Расследование выявило, что Шапран вместе с менеджером компаний Наумца Владимиром Соцковым создали три новые фирмы – "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент", которые через посреднические компании "Мартен Локс" и "Энкрос" по заниженным ценам приобрели активы "Юниграна". В целом Шапран контролирует более 20 компаний, деятельность которых варьируется от деревообработки до финансирования. Эти фирмы, по приблизительным оценкам, зарабатывают более 1 млн долларов ежемесячно.

Важную роль в этой схеме сыграли и Госгеонедра. Среди подсанкционных активов, на которые нацелился Шапран, – спецразрешения на добычу гранита Житомирской области. Решения о блокировании передачи этих активов, принятые судом в конце октября и начале ноября 2024 года, должны были остановить незаконную передачу месторождений Коростенское и Малинское в частные руки.

Однако дальнейшие действия Госгеонадра свидетельствуют о пренебрежении судебными запретами, отмечают журналисты. Так, 7 и 14 ноября Госгеонадра подали апелляционные жалобы с требованием отменить определение суда первой инстанции. Между тем активы фактически оказались в распоряжении компаний, контролируемых Шапраном и его давним партнером Владимиром Осиповым. Именно их связывают с конечным получателем разрешений – ООО "Новел Пром".

Еще 5 ноября Хозяйственный суд Киева запретил Государственной службе геологии и недр менять владельцев спецразрешений, выданных АО "Малинский камнедробильный завод". Однако 14 ноября, в нарушение этого постановления, Госгеонедра согласовали передачу спецразрешений компаниям Шапрана. Приказ № 532 об этом подписал и.о. председателя службы Сергей Дехтяренко, занявший должность после увольнения Романа Опимаха 8 ноября.

По сути, процесс, который обычно занимает несколько недель, был завершен за один день и, как утверждают информированные источники, при непосредственном участии Опимаха. "Это вызывает подозрения в его личной заинтересованности в выведении подсанкционного актива из государственной юрисдикции", – отмечают журналисты.

Кроме того по данным OBOZ.UA, идеологом этой схемы стал еще один "серый кардинал" Госгеонадр – Дмитрий Кащук. В 2014 году он был назначен главой Государственной службы геологии и недр Украины по квоте партии "Свобода" и вскоре оказался в центре коррупционного скандала. Уже через год после назначения, в апреле 2015 года, Служба безопасности Украины заявила о его причастности к масштабным финансовым махинациям, нанесшим значительный ущерб государственному предприятию "Бурштын Украины".

Еще в августе 2014 года, когда Украина вела тяжелые бои на Донбассе, Кащук вместе с соратниками заключил серию соглашений с частными компаниями на разработку янтарных месторождений от имени "Бурштын Украины". Эти соглашения оказались финансово невыгодными для государственного предприятия, что привело к его банкротству.

В результате государство потеряло своего основного игрока на рынке янтаря, а незаконная добыча начала набирать обороты. Так называемые янтарные республики, появившиеся в 2015 году на Полесье, стали прямым следствием этого банкротства. Из-за уничтожения государственной структуры, которая должна контролировать добычу, янтарные месторождения остались без надзора. А те, кто был причастен к банкротству предприятия, избежали ответственности.

СМИ писали и о других злоупотреблениях Кащука. К примеру, он якобы продал служебную информацию об Олеговском месторождении лабрадорита в Житомирской области за 27 тысяч гривен. Информацию подготовила компания "Укргранресурс", которая выполняла исследования по заказу Госгеонедр. Используя свое служебное положение, Кащук нашел покупателей на эти данные и получил таким образом дополнительный доход.

Также под его руководством Госгеонедра начали раздавать лицензии на разработку полезных ископаемых бизнес-структурам по сомнительным схемам. Так, участки в Полтавской и Сумской областях выставлялись на аукционы со стартовой ценой 6 млн грн. Но торги неожиданно отменили, а впоследствии разрешения на те же участки снова ушли на продажу, но уже по вдвое более низкой цене. Одним из победителей таких аукционов стала компания Kitpred, владельцами которой являются китайские граждане Цзин Линь и Дэн Сяо. Последнего связывают с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым, находившимся при власти во времена Януковича.

Также с появлением Дмитрия Кащука во главе Госгеонедр появилась масса новосозданных компаний, заинтересовавшихся вопросами геологии и геодезии. Все они имелиотношение к личности Евгения Билинского – главы комиссии Львовского городского совета по вопросам природопользования. Кащук знаком с Белинским со времен своей службы помощником у областного губернатора. Нити управления решениями руководителя Госгеонедра тянутся еще дальше – к львовскому бизнесмену Игорю Кривецкому, известному в качестве главного спонсора Олега Тягнибока и партии "Свобода".

"Недавно Кащук встречался с Шапраном во Львове – по данным источников, именно во львовском Edem Resort из орбиты Кривецкого броварской магнат скрывается от прессы после выхода резонансного расследования "Схем", – утверждают расследователи.

По их слолвам, вся история с постепенной "аннексией" рынка недропользования проросийскими структурами Продивуса и Шапрана порождает ряд острых вопросов. В частности, речь идет о системной политике "покрывания" и содействия сомнительным операциям с государственными недрами на уровне власти, в частности, через руководство Госгеонадр.

"Кроме того, возникает вопрос: почему профильные правоохранительные органы достаточно вяло реагируют на очевидные нарушения и позволяют дельцам продолжать проводить незаконные операции? И с чьей подачи многомиллионные теневые доходы оседают в частных карманах, оставляя бюджет воюющей страны без причитающихся доходов?" – подчеркивают журналисты.

Они уверены: Продивус и Шапран – только верхушка айсберга в масштабной проблеме злоупотребления государственными ресурсами. "Их беспрепятственная деятельность ярко иллюстрирует не только недостатки в работе правоохранительной системы, но и глубоко укоренившуюся коррупцию в Украине, особенно в сфере недропользования. Эффективное противодействие таким схемам требует фундаментальных изменений в системе управления государственными активами и более активной работы правоохранительных органов по делам, имеющим общественный резонанс", – резюмируют расследователи.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве. Однако результат этих следственных действий до сих пор не известен.

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