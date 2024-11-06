Песчаные "нелегалы": Шапран и Осипов сменили место незаконной перевалки песка в Киеве, к делу подключилась полиция

В Голосеевском районе Киева обнаружили новую точку, где, вероятно, происходит нелегальная перевалка песка. С такой деятельностью могут быть связаны люди из орбиты экс-"регионала" из Винницкой области, руководителя Национальной федерации бокса Украины Владимира Продивуса, а также одиозного бизнесмена Сергея Шапрана и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. По этому факту журналисты уже обратились в полицию.

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Как сообщает "СтопКор", перевалка ископаемых без каких-либо разрешительных документов осуществляется на бывшем участке "Мостобуда" Продивуса по ул. Баренбойма. "Кран, осуществляющий вероятно незаконные работы, должен храниться на площадке фирмы "Випек" Сергея Шапрана, которого медиа называют новым песчаным партнером Продивуса", – отмечают расследователи.

Так, в первой половине дня 6 ноября 2024 года представители СМИ посетили указанный участок в Голосеевском районе. Там они обнаружили кран и баржу, которые раньше стояли на ул. Промышленной, 4 – на участке, который много лет был в аренде ПАО "Мостобуд" Владимира Продивуса, а затем решением Верховного суда был возвращен в собственность громады.

По этому факту представители СМИ обратились с заявлением о преступлении, которое было внесено в реестр по номеру ЕО 302. По состоянию на вечер 6 ноября правоохранители проводят на "точке" следственные действия и осмотр места происшествия.

"Работники, проводившие перевалку, никаких документов об аренде земельного участка предоставить не сумели. Пообещали, что вроде бы подвезут их позже, но в течение двух часов так и не смогли этого сделать", – отмечают журналисты.

Напомним, еще в сентябре-2024 на ул. Промышленной в Киеве в промышленных масштабах велась незаконная перевалка песка. Несмотря на то что суд высшей инстанции принял решение о возвращении земель в собственность громады и участок находится под арестом, скандально известный "Мостобуд" из орбиты Продивуса продолжал вести там несанкционированную хозяйственную деятельность.

Но 23 октября в рамках уголовного производства полиция изъяла два грузовика с песком и погрузчик "мостостроевцев" по ул. Промышленная. Техника она была опломбирована и оставлена на площадке для хранения под обязательства владельцев – ООО "Випек" (бенефициар – Сергей Шапран). "Но уже через день техника удивительным образом "испарилась" оттуда и мигрировала на другую прежнюю точку "Мостостроя", а именно на ул. Баренбойма, под Дарницким мостом", – утверждают расследователи.

Там они и зафиксировали сомнительные работы по перевалке песка. Кроме того, вероятно, дельцы нанесли существенный вред экологии, намывая ископаемые прямо на берегу и спилив для этого деревья, отмечается в расследовании.

По данным медиа, эксрегионал с криминальным прошлым Владимир Продивус как раз не так давно вернулся и в Киев (СМИ утверждают, что в начале полномасштабного вторжения он бежал за границу) и подключил к делам нового партнера – Сергея Шапрана и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова.

В частности, как говорят расследователи, Продивус приезжал в офис компании "Денмарк" Сергея Шапрана, которая находится в бизнес-центре "Гранд" и физически, и юридически. Также во время наблюдения на встрече с Шапраном журналисты зафиксировали мужчину, похожего на Владимира Осипова – экс-депутата Одесского областного совета от пророссийского "Оппоблока". "Сначала они что-то живо обсуждали в ресторане. Затем он ездил в налоговую и в один из офисов Шапрана", – сообщали СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хозяйственный суд Киева запретил Государственной службе геологии и недр заменять владельца специального разрешения, предоставленного подсанкционному АО "Коростенский карьер" для добычи гранитов Коростенского (Стремигородского) месторождения. Таким образом, суд заблокировал продажу недр компании с уставным капиталом в 100 грн. Кроме того, СБУ и Офис генпрокурора дадут свою оценку продаже этих спецразрешений группы UNIGRAN во время действия санкций СНБО.

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