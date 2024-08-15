Raiffeisen Bank закручивает гайки для россиян: какие переводы станут недоступными

Raiffeisen Bank International (RBI) со 2 сентября 2024 года прекращает предоставлять частным клиентам в России услуги международных переводов в иностранной валюте, разрешая только рублевые транзакции. Этот шаг отвечает усилиям Европейского центрального банка по уменьшению рисков и влиянию на российский рынок.

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Об этом пишет Reuters. Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступил с требованием к банкам еврозоны прекратить деятельность в России и установить четкий план по снижению рисков и выходу с российского рынка.

Raiffeisen Bank в России отметил, что новые ограничения касаются всех клиентов, кроме ограниченного количества крупных корпоративных клиентов и введены в соответствии с регулированием ЕЦБ. Переводы в рублях остаются доступными.

В начале 2024 года RBI заявил, что будет постепенно сокращать свой бизнес в России, в том числе уменьшая объемы кредитования и международных платежей к 2026 году. С начала российского вторжения в Украину в 2022 году банки еврозоны значительно снизили свое присутствие на российском рынке.

Raiffeisen подвергся критике из-за высокой прибыли в России. В то же время Соединенные Штаты предупредили о возможном ограничении доступа к американской финансовой системе из-за связей с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, под давлением Вашингтона, Raiffeisen Bank International (RBI) отказался от соглашения о приобретении за 1,5 миллиарда евро замороженных акций российского олигарха Олега Дерипаски у строительной компании Strabag. Срыв сделки стал очередной неудачей для крупнейшего западного банка в России, который уже подвергся критике за свои связи с Москвой.